Колосков оценил возможности Трампа повлиять на допуск России к отбору на ЧМ-2026

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопрос о возможностях президента США Дональда Трампа повлиять на ситуацию с допуском России к отбору на чемпионат мира-2026. Ранее американский политик сказал, что не знал об отстранении сборной РФ.
«Зачем питать иллюзии? Си Цзиньпин тоже ничего не знает об отстранении наших футболистов, как и Ким Чен Ын. Никто не может повлиять на решение ФИФА, даже папа римский. Президент ФИФА Инфантино ведь четко сказал – когда наступит мир, тогда и будем разговаривать», – сказал Колосков.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде.
Источник: РИА «Новости»