Колосков оценил возможности Трампа повлиять на допуск России к отбору на ЧМ-2026

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопрос о возможностях президента США Дональда Трампа повлиять на ситуацию с допуском России к отбору на чемпионат мира-2026. Ранее американский политик сказал, что не знал об отстранении сборной РФ.

«Зачем питать иллюзии? Си Цзиньпин тоже ничего не знает об отстранении наших футболистов, как и Ким Чен Ын. Никто не может повлиять на решение ФИФА, даже папа римский. Президент ФИФА Инфантино ведь четко сказал – когда наступит мир, тогда и будем разговаривать», – сказал Колосков.