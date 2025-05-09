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  • Колосков оценил возможности Трампа повлиять на допуск России к отбору на ЧМ-2026

Колосков оценил возможности Трампа повлиять на допуск России к отбору на ЧМ-2026

Сегодня, 09:46

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопрос о возможностях президента США Дональда Трампа повлиять на ситуацию с допуском России к отбору на чемпионат мира-2026. Ранее американский политик сказал, что не знал об отстранении сборной РФ.

«Зачем питать иллюзии? Си Цзиньпин тоже ничего не знает об отстранении наших футболистов, как и Ким Чен Ын. Никто не может повлиять на решение ФИФА, даже папа римский. Президент ФИФА Инфантино ведь четко сказал – когда наступит мир, тогда и будем разговаривать», – сказал Колосков.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде.

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Источник: РИА «Новости»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Колосков Вячеслав
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