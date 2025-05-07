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  • Мостовой: «Каких только проходимцев и шарлатанов в нашем футболе не было, а меня за 20 лет никто никуда не позвал»

Мостовой: «Каких только проходимцев и шарлатанов в нашем футболе не было, а меня за 20 лет никто никуда не позвал»

7 мая, 18:09
27

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможности начала тренерской карьеры в профессиональном футболе.

«Я всю жизнь играл и жил за границей, поэтому мне тяжело себя устроить в нашем футболе.

Я 20 лет назад свою карьеру закончил, а меня за это время ни разу никто никуда не позвал. Как такое возможно вообще? Ни в одну команду.

Кто у нас только в футболе не тренировал, каких только проходимцев и шарлатанов не было, которые футбол в лучшем случае с трибуны смотрели», – сказал Мостовой.

  • 56-летний Мостовой в этом году получил тренерскую лицензию УЕФА категории A. Он заявил, что готов работать только в клубе РПЛ.
  • Мостовой по ходу обучения проходил стажировку в «Динамо».
  • Также он был номинальным главным тренером медиаклуба Fight Nights.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
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Комментарии (27)
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rash1959
1746640199
Для начала купи лотерейный билет, а там само пойдёт, ... наверно.
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MichelWB
1746640863
Видать и на проходимца не тянет.
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ivany4
1746644137
Учил бы историю, то знал бы, что царей еще 1917 году свергли. Теперь каждый сам по себе, и как потопаешь. так и полопаешь.)) Мостовой напоминает старый анекдот. Молится старый еврей, - Господи, помоги, я столько лет жду удачу в дом. Пусть я выиграю много денег в лотерею. Небеса разверзлись, Бог и говорит ему, - ты для начала купи лотерейный билет.)) Так и Мостовой, и рыбку не съел и остался у разбитого корыта.))
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Городовой
1746677569
Мля, я сейчас разрыдаюсь. Не знаю, что ему посоветовать... Думаю, что ему надо поближе сойтись с Дзюбой. А что - на пару бы лысого погоняли.
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Литейный 4 (returned)
1746679440
Да уж. Каких только проходимцев, физруков и неликвид повидали за 20 лет в спартаке. Сотни! Гыгыгы
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Прокс
1746691080
ФК Капотня его уровень,ну или втордив!!! Ну потрищать любит!!!
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Xesus
1746694514
Александр, может надо включить телефон?
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СПОРТ 21 века
1746698102
Александр, прежде чем так говорить нужно выбросить из головы МАНИЛОВЩИНУ! Сидеть размышлять, бездействовать, а потом весь мир обвинять это удел слабохарактерных людей. Да, был период, когда в Европе был спрос на Мостового (так бывает в жизни), но это не значит, что нужно теперь всю жизнь об этом вспоминать. Проще подумать почему это тогда случилось: вопреки или по факту. Учитывая, как жизнь повернулась, то скорее вопреки. Насколько известно, Александр даже не имеет сейчас лицензии тренировать команды РПЛ (может только пойти помощником). Ну о чём здесь тогда говорить? Человек сам ничего не делает, чтобы что-то изменить. Если задался целью работать в РПЛ, где официальная бумага для этого...? За 20 лет можно было, наверное, её получить? Вот поэтому такой персонаж мало кому интересен. Человек даже для себя ленится, зато обвинить всех вокруг себя он всегда первый...
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ULTRASSTOV
1746711518
В выражение - все дураки, один я хороший- читается зеркально наоборот. Саша, ну всем же видно , что ты так же как и прежде Царь. Только теперь в палате
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Bozigit
1746716545
Ты хорош на своем месте
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