Мостовой: «Каких только проходимцев и шарлатанов в нашем футболе не было, а меня за 20 лет никто никуда не позвал»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможности начала тренерской карьеры в профессиональном футболе.

«Я всю жизнь играл и жил за границей, поэтому мне тяжело себя устроить в нашем футболе.

Я 20 лет назад свою карьеру закончил, а меня за это время ни разу никто никуда не позвал. Как такое возможно вообще? Ни в одну команду.

Кто у нас только в футболе не тренировал, каких только проходимцев и шарлатанов не было, которые футбол в лучшем случае с трибуны смотрели», – сказал Мостовой.