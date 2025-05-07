Мостовой: «Каких только проходимцев и шарлатанов в нашем футболе не было, а меня за 20 лет никто никуда не позвал»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможности начала тренерской карьеры в профессиональном футболе.
«Я всю жизнь играл и жил за границей, поэтому мне тяжело себя устроить в нашем футболе.
Я 20 лет назад свою карьеру закончил, а меня за это время ни разу никто никуда не позвал. Как такое возможно вообще? Ни в одну команду.
Кто у нас только в футболе не тренировал, каких только проходимцев и шарлатанов не было, которые футбол в лучшем случае с трибуны смотрели», – сказал Мостовой.
- 56-летний Мостовой в этом году получил тренерскую лицензию УЕФА категории A. Он заявил, что готов работать только в клубе РПЛ.
- Мостовой по ходу обучения проходил стажировку в «Динамо».
- Также он был номинальным главным тренером медиаклуба Fight Nights.
Источник: «Советский спорт»