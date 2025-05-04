Галактионов встретился с руководством «Локо»: итоги

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов на этой неделе встретился с руководством.

«В пятницу руководство «Локомотива» провело встречу с тренерским штабом Михаила Галактионова на базе в Баковке. По итогам совещания тренерскому штабу была выражена поддержка со стороны руководителей команды.

Ключевым посылом руководства стало желание видеть цельную и коллективную игру команды в оставшихся матчах сезона. На текущий момент руководство «Локомотива» не рассматривает смену главного тренера», – написал источник.