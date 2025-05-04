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Галактионов встретился с руководством «Локо»: итоги

4 мая 2025, 00:45
11

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов на этой неделе встретился с руководством.

«В пятницу руководство «Локомотива» провело встречу с тренерским штабом Михаила Галактионова на базе в Баковке. По итогам совещания тренерскому штабу была выражена поддержка со стороны руководителей команды.

Ключевым посылом руководства стало желание видеть цельную и коллективную игру команды в оставшихся матчах сезона. На текущий момент руководство «Локомотива» не рассматривает смену главного тренера», – написал источник.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Галактионов Михаил
Комментарии (11)
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Цугундeр
1746334623
А лысый проводник с усами? На скамеечке у входа ночует?)
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Artemka444
1746339418
Ну и нормик костяк русский зато
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Havaraton
1746343986
Талантливый и перспективный тренер, убирать его просто верх безумия. С таким составом все думали что команда внизу будет. В итоге симпатичная молодая команда, у таких спад неизбежен, нужно время и доверие. Согласен с мнением Борзыкина.
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Taps
1746344952
Правильное решение.
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DOCTOR PENALTY
1746345000
Правильное взвешенное решение.
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1746348854
Локо идёт ниже Динамо и тренера не снимают.
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SWAT--google
1746349394
если говорят, что не рассматривают смену тренера, значит, уволят скоро
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