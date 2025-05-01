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Хабиб сказал, какой команде желает выиграть Лигу чемпионов

1 мая 2025, 19:00
3

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ответил, за кого болеет в Лиге чемпионов-2024/25.

«Я за «ПСЖ». В клубе работает много моих друзей, в том числе владелец [Нассер Аль-Хелайфи].

«ПСЖ» последние 15 лет ставит на европейскую карту французский футбол. Мое мнение – в этом году им по зубам выиграть Лигу чемпионов.

Если быть честным, то очень сильно хочу, чтобы они победили. Желаю им, чтобы они сделали это.

Нассер Аль-Хелайфи заслужил этот трофей. В команду вложено много средств, эмоций и времени», – сказал Хабиб.

  • «ПСЖ» борется с «Арсеналом» за выход в финал ЛЧ.
  • В первом матче парижане победили на выезде со счетом 1:0.
  • В другом полуфинале противостоят друг другу «Барселона» и «Интер».

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Источник: IbraTV
Лига чемпионов ПСЖ
Комментарии (3)
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Mirak92
1746117870
Да вообще по.ую
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АлексМак
1746118240
верно
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mutabor0992
1746128431
А мы думали что он за Динаму Мх...А он во какой северный олень.
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