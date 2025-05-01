Хабиб сказал, какой команде желает выиграть Лигу чемпионов

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ответил, за кого болеет в Лиге чемпионов-2024/25.

«Я за «ПСЖ». В клубе работает много моих друзей, в том числе владелец [Нассер Аль-Хелайфи].

«ПСЖ» последние 15 лет ставит на европейскую карту французский футбол. Мое мнение – в этом году им по зубам выиграть Лигу чемпионов.

Если быть честным, то очень сильно хочу, чтобы они победили. Желаю им, чтобы они сделали это.

Нассер Аль-Хелайфи заслужил этот трофей. В команду вложено много средств, эмоций и времени», – сказал Хабиб.