Раскрыты машины игроков «Локомотива»

Источник собрал информацию об автомобилях футболистов «Локомотива».
«В стане железнодорожников на вопрос «BMW или Mercedes?» почти половина состава точно ответит второе: Дмитрий Баринов часто катается по Арбату на «Гелендвагене», Тимур Сулейманов передвигается на «Е-шке», а у Ильи Самошникова – относительно новенький CLS 450 2019 года выпуска.
В клане любителей немецких авто и Пиняев – у него, как и у Сулейманова, в автопарке Mercedes E-Class. Правда, больше времени за рулем проводит его девушка, а сам Сергей на авто разъезжает редко.
Максиму Ненахову нравится его купленный недавно Cherry Tiggo 7 PRO, а у Артема Карпукаса собственной машины вообще нет! Россиянин говорил, что передвигается только на такси (и иногда общественным транспортом) – так экономнее и быстрее», – написал источник.
- «Локомотив» идет в РПЛ 6-м.
- Команда борется за FONBET Кубок России.
- Сезон в РПЛ завершится 24 мая.