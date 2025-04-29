Раскрыты машины игроков «Локомотива»

Источник собрал информацию об автомобилях футболистов «Локомотива».

«В стане железнодорожников на вопрос «BMW или Mercedes?» почти половина состава точно ответит второе: Дмитрий Баринов часто катается по Арбату на «Гелендвагене», Тимур Сулейманов передвигается на «Е-шке», а у Ильи Самошникова – относительно новенький CLS 450 2019 года выпуска.

В клане любителей немецких авто и Пиняев – у него, как и у Сулейманова, в автопарке Mercedes E-Class. Правда, больше времени за рулем проводит его девушка, а сам Сергей на авто разъезжает редко.

Максиму Ненахову нравится его купленный недавно Cherry Tiggo 7 PRO, а у Артема Карпукаса собственной машины вообще нет! Россиянин говорил, что передвигается только на такси (и иногда общественным транспортом) – так экономнее и быстрее», – написал источник.