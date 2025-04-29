Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Раскрыты машины игроков «Локомотива»

29 апреля 2025, 19:14
7

Источник собрал информацию об автомобилях футболистов «Локомотива».

«В стане железнодорожников на вопрос «BMW или Mercedes?» почти половина состава точно ответит второе: Дмитрий Баринов часто катается по Арбату на «Гелендвагене», Тимур Сулейманов передвигается на «Е-шке», а у Ильи Самошникова – относительно новенький CLS 450 2019 года выпуска.

В клане любителей немецких авто и Пиняев – у него, как и у Сулейманова, в автопарке Mercedes E-Class. Правда, больше времени за рулем проводит его девушка, а сам Сергей на авто разъезжает редко.

Максиму Ненахову нравится его купленный недавно Cherry Tiggo 7 PRO, а у Артема Карпукаса собственной машины вообще нет! Россиянин говорил, что передвигается только на такси (и иногда общественным транспортом) – так экономнее и быстрее», – написал источник.

  • «Локомотив» идет в РПЛ 6-м.
  • Команда борется за FONBET Кубок России.
  • Сезон в РПЛ завершится 24 мая.

Еще по теме:
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив» 1
Мостовой со слезами попрощался с «Зенитом» 25
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тинез Розоп
1745951714
Ненахов наш человек...
Ответить
NewLife
1745955650
"Раскрыты машины игроков «Локомотива»" Заголовок людей с пониженным IQ. Нельзя оставлять машины раскрытыми, могут угнать или попортить.
Ответить
Борис34684
1745985589
Зачем чужие машины раскрывать, ветром мусор нанесёт.
Ответить
Oldtrafford83
1745989706
С такси норм прикол))
Ответить
Главные новости
Барко может пропустить полтора месяца
13:21
1
Бубнов спрогнозировал возможное увольнение Семака из «Зенита»
13:00
3
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12:51
1
Фото«Арсенал» объявил о трансфере грузинского полузащитника
12:42
ЭСК РФС обнаружила судейскую ошибку в пользу ЦСКА в матче с «Зенитом»
12:29
17
Вердикт ЭСК РФС по удалению Тюкавина в дерби «Динамо» – «Спартак»
11:59
6
Реакция Аршавина на агрессивное поведение Семака в матче «Зенит» – ЦСКА
11:50
1
ВидеоМбаппе отреагировал на мемы про диктатора
11:23
Бубнов – о новичке «Балтики»: «Он выживет в этом аду?»
11:10
1
Фанаты «Спартака» отказываются идти на матч с «Факелом»
10:57
9
Все новости
Все новости
Заболотный назвал самого талантливого футболиста, с которым он играл
12:19
1
Вердикт ЭСК РФС по удалению Тюкавина в дерби «Динамо» – «Спартак»
11:59
6
Реакция Аршавина на агрессивное поведение Семака в матче «Зенит» – ЦСКА
11:50
1
ФотоНовичок «Динамо» прилетел в Москву – его встретили с караваем
11:37
Бубнов – о новичке «Балтики»: «Он выживет в этом аду?»
11:10
1
Фанаты «Спартака» отказываются идти на матч с «Факелом»
10:57
8
Где смотреть матч «Краснодар» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:49
Где смотреть матч «Ахмат» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:47
Где смотреть матч «Спартак» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:45
Определены два лучших трансфера лета в РПЛ
10:31
1
«Четырехдневный ад!»: Заболотный рассказал, как отреагировал на допинг
10:07
1
Новая информация о памятнике Симоняну
09:56
Определены два величайших клуба в истории РПЛ
09:36
20
Слуцкий рассказал, чем будет заниматься в ближайшее время
09:28
1
Список номинантов на «Джентльмена года» в РПЛ
09:15
Назван лучший трансфер лета в РПЛ
08:58
2
Стало известно, почему Кисляк не перешел в «Бешикташ»
08:38
Жена Батракова прокомментировала 10-летнюю разницу в возрасте
08:25
11
Заболотный: «Я всегда экономил, откладывал»
08:18
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
8
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
2
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
1
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
4
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
8
Обращение Баринова после операции
Вчера, 23:17
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+