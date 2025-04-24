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Черданцев сказал, какие команды нужно исключить из РПЛ

Сегодня, 05:57
13

Комментатор Георгий Черданцев считает, что клубы РПЛ должны гораздо лучше работать с болельщиками. Он предлагает исключать клубы, которые не набирают 50% посещаемости в сезоне.

«Я давно говорю, что нужно ввести в регламент пункт о посещаемости для лицензирования. На мой взгляд, в РПЛ присутствует неуместная демократия. Каждый клуб имеет один голос вне зависимости от титулов, бюджета. При всем уважении не может голос команды, которая болтается между лигами, приравниваться к голосу «Зенита», «Спартака» и других топ‑клубов. В данном случае это не совсем правильная демократия. Многие решения, которые могли бы двигать футбол вперед, не принимаются, так как не набирают большинства голосов. Я помню это еще по тем временам, когда работал пресс‑атташе РПЛ и видел всe изнутри. С тех пор ничего не изменилось.

Руководство нашего футбола должно императивно ввести норму, что клубы, которые не набирают 50% посещаемости, не получают лицензию (для игры в РПЛ). Понимаю, что это жестоко. Но извините, нужно работать с болельщиками. У вас есть шикарные стадионы, а вы не можете организовать работу с болельщиками. Билеты стоят копеечные деньги, как поход в кино. Не вижу проблем, чтобы провести работу. Я понимаю, что раньше были стадионы‑развалюхи, на которые небезопасно было приходить. Ходить на футбол сейчас – комфортно и удобно. Большая часть сезона проходит в нормальных погодных условиях. Некоторые клубы не справляются с работой с болельщиками. Лига обязана принять решения, чтобы клубы были заинтересованы в высокой посещаемости. Пустые трибуны не украшают наш чемпионат, ТВ‑картинку», – сказал Черданцев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Черданцев Георгий
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Комментарии (14)
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fakeid
1745464656
так этож позорный спартаг можно будет сразу расформировать! на них ходит тыщ 10, и то по бесплатным билетам, которые забрасывают в бачки! стыд!
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Сара
1745464912
Всегда удивляюсь миллиардным зарплатам футболистов при низкой посещаемости на стадионах . А сколько получают разного рода агенты и к ним присосавшиеся ? И не надо пошлый лозунг про деньги в чужих карманах ! В ваших карманах власть беззастенчиво шарит .
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нейтральныйкакникто
1745469015
А ещё, можно проводить среди болельщиков,рейтинг коментаторов , и пару худших лишать голоса на год
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Fju-2
1745471475
То что болельщиков на стадионы нужно привлекать, это конечно правильно. Но методы у Черданцева бредовые. И не только клубы должны работать, но и лига, РФС и минспорта. А они наоборот палки в колёса вставляют своими фан айди.
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JIEGEHDA
1745472569
То есть , ты комментатор футбола имеешь право говорить о футболе , так же как легенды футбола в России ? Это ведь тоже не правильно . Почему твой голос должен приравниваться к тем кто изнутри этого спорта
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Александр.Т.
1745472752
Провести голосование на матч ТВ среди зрителей нужен ли чердак на канале
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rash1959
1745473879
вот у зинки с посещением всё хор, студенты за зачёт, бюджетники за отгул, бездомные за сосиску ..., и полон стадик. И ещё бакланы за так с крышы гадят.
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TOMSON
1745474983
Я согласен с Георгием, что нужно вносить изменения в регламент. Может не так жестко, но клубы к сожалению дануюю проблему не хотят решать или недостаточно стараются.
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