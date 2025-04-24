Черданцев сказал, какие команды нужно исключить из РПЛ

Комментатор Георгий Черданцев считает, что клубы РПЛ должны гораздо лучше работать с болельщиками. Он предлагает исключать клубы, которые не набирают 50% посещаемости в сезоне.

«Я давно говорю, что нужно ввести в регламент пункт о посещаемости для лицензирования. На мой взгляд, в РПЛ присутствует неуместная демократия. Каждый клуб имеет один голос вне зависимости от титулов, бюджета. При всем уважении не может голос команды, которая болтается между лигами, приравниваться к голосу «Зенита», «Спартака» и других топ‑клубов. В данном случае это не совсем правильная демократия. Многие решения, которые могли бы двигать футбол вперед, не принимаются, так как не набирают большинства голосов. Я помню это еще по тем временам, когда работал пресс‑атташе РПЛ и видел всe изнутри. С тех пор ничего не изменилось.

Руководство нашего футбола должно императивно ввести норму, что клубы, которые не набирают 50% посещаемости, не получают лицензию (для игры в РПЛ). Понимаю, что это жестоко. Но извините, нужно работать с болельщиками. У вас есть шикарные стадионы, а вы не можете организовать работу с болельщиками. Билеты стоят копеечные деньги, как поход в кино. Не вижу проблем, чтобы провести работу. Я понимаю, что раньше были стадионы‑развалюхи, на которые небезопасно было приходить. Ходить на футбол сейчас – комфортно и удобно. Большая часть сезона проходит в нормальных погодных условиях. Некоторые клубы не справляются с работой с болельщиками. Лига обязана принять решения, чтобы клубы были заинтересованы в высокой посещаемости. Пустые трибуны не украшают наш чемпионат, ТВ‑картинку», – сказал Черданцев.