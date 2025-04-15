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Хабиб предсказал победителя Лиги чемпионов

Сегодня, 17:26
1

Хабиб Нурмагомедов дал прогноз, кто выиграет Лигу чемпионов в сезоне-2024/25.

При этом он поставил условие – не раскрывать его предсказание до финала турнира.

«Давай я одного выберу, ты потом закинешь, после матчей, чтобы не обижать моих близких людей из «ПСЖ».

Я болею за «ПСЖ» в этом сезоне, а так я фанат «Реала».

У «Реала» и так 15 кубков, мы можем раздавать их – «Барселоне» можем отдать и так далее, если попросят.

Когда финал? 31 мая? Вот 1 июня опубликуй. Я сильно верю в них, самая недооцененная команда в этом сезоне», – сказал Хабиб в новом выпуске Hustle interview.

  • За трофей ЛЧ продолжают бороться «ПСЖ», «Астон Вилла», «Арсенал», «Реал», «Боруссия Д», «Барселона», «Интер» и «Бавария».
  • Сегодня и завтра определятся полуфиналисты главного еврокубка.

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Источник: Sport24
Лига чемпионов
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Комментарии (1)
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fakeid
1744727433
надоели уже со своим новостями ufc. идите тогда и балерин опрашивайте, кто выиграет. ведь на футбольном ресурсе важны мнения всех, не только хабибов.
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