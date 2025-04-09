Мостовой назвал конкретный тур, когда определится чемпион РПЛ

Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Конечно, «Спартак» ещe способен на чемпионство. Кто следит за моими прогнозами и высказываниями, те знают, что я в самом начале сезона сказал, что интрига будет до последнего тура. Пожалуйста, она там и будет.

Хотя сейчас, когда «Спартак» сыграл вничью с кем-то, все начали говорить, что он потерял шансы. Почему потерял? Сейчас «Зенит» обыграет «Краснодар», «Спартак» обыграет кого-то, и всe. До последнего тура всe будет», – сказал Мостовой.