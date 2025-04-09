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  • Мостовой назвал конкретный тур, когда определится чемпион РПЛ

Мостовой назвал конкретный тур, когда определится чемпион РПЛ

Сегодня, 21:48
2

Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Конечно, «Спартак» ещe способен на чемпионство. Кто следит за моими прогнозами и высказываниями, те знают, что я в самом начале сезона сказал, что интрига будет до последнего тура. Пожалуйста, она там и будет.

Хотя сейчас, когда «Спартак» сыграл вничью с кем-то, все начали говорить, что он потерял шансы. Почему потерял? Сейчас «Зенит» обыграет «Краснодар», «Спартак» обыграет кого-то, и всe. До последнего тура всe будет», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» отстает от 1-го места на 5 очков, как и «Зенит».
  • Лидирует «Краснодар».
  • Последние 6 сезонов выиграл «Зенит».

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
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Комментарии (2)
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Дубина
1744225527
Да ды до??
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В "Спартаке" играют прост
1744226032
До последней капли водки будет пить царевна спермачатинская
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