Реакция Губерниева на рекорд Овечкина

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на рекорд Александра Овечкина в НХЛ.

Россиянин забил 895 голов в регулярном чемпионате.

Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки, у которого 894 шайбы.

У Александра на это ушло 20 лет.

«Мне всегда казалось, что Уэйн Гретцки настолько велик, что его снайперский рекорд будет стоять вечно! Тем ценнее результат блестящего Саши Овечкина!

Величайший обогнал Великого! Гордость и слава!» – написал Губерниев.