Анчелотти высказался о ничьей «Реала» с «Сосьедадом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги ответного матча 1/2 финала Кубка Испании с «Реал Сосьедад» (4:4).

«При счете 0:1 команда отреагировала хорошо, и мы смогли быстро отыграться. Также при счете 1:3 и в дополнительное время, я думаю, мы были лучше. Были ошибки, но мы справились.

Я не думал, что мы вылетим, потому что на «Бернабеу» может случиться все, что угодно. Мы никогда не сдаемся дома, и это хорошо.

Считаю, что в эпизоде между Винисиусом и Оласагасти должна быть красная карточка, но судья решил, что это желтая. Мне больше нечего добавить», – сказал Анчелотти.