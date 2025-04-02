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Анчелотти высказался о ничьей «Реала» с «Сосьедадом»

Вчера, 09:01

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги ответного матча 1/2 финала Кубка Испании с «Реал Сосьедад» (4:4).

«При счете 0:1 команда отреагировала хорошо, и мы смогли быстро отыграться. Также при счете 1:3 и в дополнительное время, я думаю, мы были лучше. Были ошибки, но мы справились.

Я не думал, что мы вылетим, потому что на «Бернабеу» может случиться все, что угодно. Мы никогда не сдаемся дома, и это хорошо.

Считаю, что в эпизоде между Винисиусом и Оласагасти должна быть красная карточка, но судья решил, что это желтая. Мне больше нечего добавить», – сказал Анчелотти.

  • Первый матч закончился победой «Реала» со счетом 1:0. В основное время ответной игры верх взяла команда из Сан-Себастьяна со счетом 4:3. «Реал» забил мяч в дополнительное время и вышел в финале по сумме двух матчей.
  • В финале «Реал» встретится с победителем противостояния «Атлетико»«Барселона».

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Кубок Реал Сосьедад Реал Анчелотти Карло
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