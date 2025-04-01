Станкович может покинуть «Спартак», игрока сборной России зовут во Францию, скандал в Первой лиге и другие новости

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Ультрас «Спартака» заявили о смягчении бойкота матчей

Орлов объяснил, почему его назначили комментировать матч «Зенит» – «Рубин», и ответил критикам своей работы

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