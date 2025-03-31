Стало известно, в каком иностранном клубе готов работать Черчесов

Российский тренер Станислав Черчесов может вернуться к работе за границей.
61-летний специалист рассчитывает возглавить ПАОК. Он общался с владельцем греческого клуба Иваном Саввиди.
Черчесову интересен этот проект в связи с перспективой бороться за чемпионство уже в следующем сезоне.
- В конце января тренера уволили из сборной Казахстана.
- Черчесов приводил к чемпионству польскую «Легию» и венгерский «Ференцварош».
- В РПЛ его связывают с работой в «Ростове» и «Динамо».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова