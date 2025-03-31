Стало известно, в каком иностранном клубе готов работать Черчесов

Российский тренер Станислав Черчесов может вернуться к работе за границей.

61-летний специалист рассчитывает возглавить ПАОК. Он общался с владельцем греческого клуба Иваном Саввиди.

Черчесову интересен этот проект в связи с перспективой бороться за чемпионство уже в следующем сезоне.