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  • Стало известно, в каком иностранном клубе готов работать Черчесов

Стало известно, в каком иностранном клубе готов работать Черчесов

31 марта 2025, 12:44
6

Российский тренер Станислав Черчесов может вернуться к работе за границей.

61-летний специалист рассчитывает возглавить ПАОК. Он общался с владельцем греческого клуба Иваном Саввиди.

Черчесову интересен этот проект в связи с перспективой бороться за чемпионство уже в следующем сезоне.

  • В конце января тренера уволили из сборной Казахстана.
  • Черчесов приводил к чемпионству польскую «Легию» и венгерский «Ференцварош».
  • В РПЛ его связывают с работой в «Ростове» и «Динамо».

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Греция. Суперлига ПАОК Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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Benifacto
1743420103
давай давай....
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DOCTOR PENALTY
1743423947
Если не считать РПЛ, то это один из лучших на сегодня вариантов для Космоса.
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Play
1743431857
А новость опять из разряда - слепой где-то подсмотрел, глухой где-то подслушал, безрукий на заборе написал, а тупой запостил в ленте новостей.
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zigbert
1743479013
У Саввиди другие планы. Знает ли о них Черчесов?
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АлексМак
1743503375
флаг в руки
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Cleaner
1749301843
Черчесов готов работать В ЛЮБОМ КЛУБЕ, который предложит ему ХОРОШЕЕ БАБЛО.
Ответить
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