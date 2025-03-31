Орлов ответил критикам своей работы на матче «Зенит» – «Рубин»

Геннадий Орлов отреагировал на претензии в свой адрес по итогам игры 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином».

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 4:0.

Орлов комментировал встречу в эфире «Матч ТВ».

Он работал на матче «Зенита» в качестве комментатора впервые за 2157 дней.

– Геннадий Сергеевич, сейчас немного прилетает, даже «Рубин» слегка обиделся: «Топили, поддерживали «Зенит» все втроем».

– Опять старая история – «топили»… Понимаешь, второй тайм – это феерия голов и прекрасных моментов с участием зенитовцев. Чего только стоит один потрясающий дриблер Луис Энрике. Потом пас Педро, великолепный с подкруткой. Лусиано…

Естественно, что эпитеты идут в эту сторону. А что было говорить про футболистов «Рубина»?

Я бы даже хотел говорить, но они же только били по ногам, стояли, не пускали. Они, кажется, один раз в створ ударили. Поэтому тут сразу перекос.