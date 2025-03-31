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  • Орлов ответил критикам своей работы на матче «Зенит» – «Рубин»

Орлов ответил критикам своей работы на матче «Зенит» – «Рубин»

31 марта 2025, 23:26
19

Геннадий Орлов отреагировал на претензии в свой адрес по итогам игры 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином».

  • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 4:0.
  • Орлов комментировал встречу в эфире «Матч ТВ».
  • Он работал на матче «Зенита» в качестве комментатора впервые за 2157 дней.

– Геннадий Сергеевич, сейчас немного прилетает, даже «Рубин» слегка обиделся: «Топили, поддерживали «Зенит» все втроем».

– Опять старая история – «топили»… Понимаешь, второй тайм – это феерия голов и прекрасных моментов с участием зенитовцев. Чего только стоит один потрясающий дриблер Луис Энрике. Потом пас Педро, великолепный с подкруткой. Лусиано…

Естественно, что эпитеты идут в эту сторону. А что было говорить про футболистов «Рубина»?

Я бы даже хотел говорить, но они же только били по ногам, стояли, не пускали. Они, кажется, один раз в створ ударили. Поэтому тут сразу перекос.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (19)
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"supermax"
1743453025
Я старый предвзятый маразматик, чего вам надо? спросил Орлов и добавил: вот бы с Боярским шляпу на двоих схавать
Ответить
R_a_i_n
1743454587
Гена, некому подсказать тебе, что лучше сидеть и смотреть сериалы тебе...
Ответить
АЛЕКС 58
1743457450
С первых минут слюной захлёбывался а не во втором тайме. Знатно всем обезьянам лизнул
Ответить
Борис34684
1743467546
Маразм крепчает, санитары нервничают.кто его из палаты выпустил.
Ответить
Каратель помойников
1743470348
Как говорила Фаина Раневская " с годами,вместе со старостью приходит мудрость,но к кому-то приходит лишь старость "
Ответить
власик
1743485345
кто только не сует свой нос что бы критиковать зенит. В этом большая заслуга и "бомбардира" и " боб сокер" и др. Чего только стоят некие булыкин губерниев. Ну неужели у вас нет гордости публиковать бред таких аналитиков? Булыкин был как футболист по пояс из дерева а губерниев вообще...
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anatolich72
1743486280
Мерзкий комментатор. Перл от гены "наша команда победила". Какая наша? Дебил орлов, играют две команды из России.
Ответить
vvv123
1743488063
А за кого было топить, за Казань что-ли? Трех игроков Зенита выбили и весь матч костоломили. Дырявая оборона и бесполезное нападение!
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momwig_
1743490182
Да не Орлова нужно дёргать, зачем глумиться-то... а тех, кто сажает человека с его состоянием психики футбол комментировать.
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