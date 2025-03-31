Ультрас «Спартака» заявили о смягчении бойкота матчей

Активные фанаты «Спартака» сообщили, что будут посещать матчи Фонбет Кубка России. Они смягчают свой бойкот.

«В январе 2022 года ОФ и ультрас-группами «Спартака» было принято решение о начале бойкота матчей РПЛ и Кубка России в связи с введением с сезона-2022/23 паспорта болельщика.

Прошло более трeх лет бойкота на посещение всех официальных матчей основы. Мы не отказались от этого и на финале Кубка России-2022.

Сегодня стоит признать, что нашим уходом с трибун, мы оказали услугу лоббистам Fan ID, которые достигли своей главной цели – оставили стадионы без фанатов во всех матчах. Мы добровольно отказались от возможности показать контраст между яркой и активной фанатской трибуной на играх Кубка России и театральной атмосферой РПЛ, довольствуясь редкими выставочными играми, где невозможно создать атмосферу, аналогичную официальным соревнованиям.

Время диктует свои условия. За три года и на нас, и на нашу страну обрушились испытания, никак не связанные с фанатизмом. Остро встал вопрос о дальнейшем существовании нашего движа. К сожалению, «Спартак-2», игры женской команды, хоккей и регби не могут заменить нам матчи основного футбольного клуба. Эти площадки позволяют лишь поддерживать жизнь в движении, без перспектив на дальнейшее развитие.

В начале 2022 года нами было принято трудное, но, как казалось на тот момент, верное решение. Спустя 3 года мы можем констатировать, что ожидаемого эффекта оно не дало, и нам необходимо иначе выражать свою позицию по поводу Fan ID.

Десятилетиями мы поддерживали Спартак, и нашими усилиями ковалась слава Спартаковского движения. Призываем с сегодняшнего дня вернуться на игры основной команды в рамках Кубка и Суперкубка России, не требующих оформления паспорта болельщика. На финальный матч Кубка и матчи РПЛ бойкот сохраняется.

Мы уважаем позицию коллективов, не подписавших данное заявление, но, ради поддержки команды и жизни трибуны, не видим иного решения для себя.

Увидимся на стадионах!

Школа, The Aliens, ОппоZиция, Юнион, Mad Butchers, CWO, Восход, Supporters Group, Ультра».