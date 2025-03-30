Кузьмичев назвал виновного в 1:5 «Локомотива» от «Крыльев Советов»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев определил ответственного за 1:5 команды против «Крыльев Советов» (1:5).

– Вы говорите про классных исполнителей в «Локомотиве». Но сколько игроков в этом составе соответствуют задаче бороться за тройку?

– Да даже с этим составом можно было претендовать на медали, если бы тренерский штаб работал интереснее. Но в данной конструкции представить себе «Локомотив» в призерах довольно сложно.

Мы же видим, как безобразно действует линия обороны. По перестроениям, да вообще по всему... К сожалению, Лантратов перестал выручать. Вспомните первый гол. Если вратарь идет на выход, он должен обязательно добираться до мяча. А тут... 0:1 на второй минуте. И пошло-поехало

Хотя, конечно, в этом конкретном матче у «Крыльев» залетело почти все. Если не 100 процентов моментов, то 90, было реализовано хозяевами.

– А к Лантратову у вас вопросы только по первому голу?

– Сыграй он надежнее на первой минуте, думаю, и разгрома бы не было. Все началось именно с недоработки Ильи. Его неуверенность передалась остальным. Тут и центральные защитники «просели», и Ненахов провел далеко не лучший свой матч.