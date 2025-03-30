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  • Кузьмичев назвал виновного в 1:5 «Локомотива» от «Крыльев Советов»

Кузьмичев назвал виновного в 1:5 «Локомотива» от «Крыльев Советов»

30 марта 2025, 14:27
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев определил ответственного за 1:5 команды против «Крыльев Советов» (1:5).

– Вы говорите про классных исполнителей в «Локомотиве». Но сколько игроков в этом составе соответствуют задаче бороться за тройку?

– Да даже с этим составом можно было претендовать на медали, если бы тренерский штаб работал интереснее. Но в данной конструкции представить себе «Локомотив» в призерах довольно сложно.

Мы же видим, как безобразно действует линия обороны. По перестроениям, да вообще по всему... К сожалению, Лантратов перестал выручать. Вспомните первый гол. Если вратарь идет на выход, он должен обязательно добираться до мяча. А тут... 0:1 на второй минуте. И пошло-поехало

Хотя, конечно, в этом конкретном матче у «Крыльев» залетело почти все. Если не 100 процентов моментов, то 90, было реализовано хозяевами.

– А к Лантратову у вас вопросы только по первому голу?

– Сыграй он надежнее на первой минуте, думаю, и разгрома бы не было. Все началось именно с недоработки Ильи. Его неуверенность передалась остальным. Тут и центральные защитники «просели», и Ненахов провел далеко не лучший свой матч.

  • «Локомотив» опустился на 6-е место в РПЛ.
  • Следующий соперник – «Зенит».
  • Команда продолжает борьбу за Фонбет Кубок России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов Лантратов Илья
Комментарии (1)
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Адвокат666
1743365244
В поражении Локомотива виноват только Лантратов. И слил он этот матч не случайно - пахнет откатом.
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