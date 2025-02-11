Семак объяснил отсутствие Соболева в составе «Зенита» на финал Зимнего кубка РПЛ против «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему Александра Соболева не оказалось в старте на финальный матч Зимнего кубка РПЛ против «Спартака».

– Соболев сыграл 90 минут против «Пюника», сейчас его нет в стартовом составе. В чем замысел?

– Для нас важно, чтобы он был готов к чемпионату. Он сыграл 90 минут, сегодня вечером сыграют другие. Никакой дополнительной составляющей искать не нужно.