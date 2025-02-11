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  • Семак объяснил отсутствие Соболева в составе «Зенита» на финал Зимнего кубка РПЛ против «Спартака»

Семак объяснил отсутствие Соболева в составе «Зенита» на финал Зимнего кубка РПЛ против «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему Александра Соболева не оказалось в старте на финальный матч Зимнего кубка РПЛ против «Спартака».

– Соболев сыграл 90 минут против «Пюника», сейчас его нет в стартовом составе. В чем замысел?

– Для нас важно, чтобы он был готов к чемпионату. Он сыграл 90 минут, сегодня вечером сыграют другие. Никакой дополнительной составляющей искать не нужно.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (4)
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Каратель помойников
1739293304
Бережет сырожа супернапа))))
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Литейный 4 (returned)
1739293580
Зверствует дельфин. 4 игры - 4 гола. Гыгыгы
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Cleaner
1739294984
Дельфина ОСВИСТАЛИ бы и болельщики Зенита, и фанаты Спартака. Пожалел Семак своего "лучшего" нападающего...)))
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1739299302
Дельфин рулит
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