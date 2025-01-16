17 января 2025 года на стадионе King Abdullah Sport City Stadium в рамках 15-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии встретятся команды «Аль-Таавун» и «Аль-Наср». Это противостояние обещает быть интересным, ведь «Аль-Таавун» будет стремиться удержать хорошую форму на домашнем стадионе, в то время как «Аль-Наср», с одним из лучших игроков мира, Криштиану Роналду, будет решительно настроен на победу, чтобы продолжить свою борьбу за титул.

«Аль-Таавун»

«Аль-Таавун» после 14 туров находится на 8-м месте с 21 очком. Команда набрала форму в последних играх, одержав уверенную победу (3:0) над «Аль-Кадисией». В атаке за них отвечает Муса Барроу, лучший бомбардир с 13 голами в 24 матчах. Однако проблемы в обороне остаются, так как команда пропускает много голов. В последних 5 играх «Аль-Таавун» забивает в среднем 1.40 гола за матч, но также пропускает 1.40 гола за игру, что говорит о нестабильности в защите.

Последние матчи «Аль-Таавун»:

«Аль-Наср»

«Аль-Наср» – одна из сильнейших команд Саудовской Аравии, и на данный момент они занимают 3-е место с 28 очками после 14 туров. Команда имеет отличную атакующую линию, возглавляемую Криштиану Роналду, который забил 17 голов в 20 матчах. В последних 5 играх «Аль-Наср» забил 10 голов, но и пропустил 6. Несмотря на это, команда продолжает стабильно набирать очки, и их выездные результаты очень хороши – они не проигрывают в 10 из последних 12 выездных матчей в лиге.

Последние матчи «Аль-Наср»:

Личные встречи

История личных встреч между этими командами демонстрирует преимущество «Аль-Наср», особенно в последние сезоны. Хотя «Аль-Таавун» порой удается доставить проблемы, в последние годы «Аль-Наср» доминирует в матчах против этой команды, выигрывая большинство из них. В текущем сезоне «Аль-Наср» одержал победу в Кубке короля и Суперкубке, и можно ожидать, что они продолжат свою победную серию и в этом поединке.

Последние встречи:

29.10.2024: «Аль-Наср» 0:1 «Аль-Таавун» (Кубок короля)

14.08.2024: «Аль-Таавун» 0:2 «Аль-Наср» (Суперкубок)

30.12.2023: «Аль-Таавун» 1:4 «Аль-Наср»

18.08.2023: «Аль-Наср» 0:2 «Аль-Таавун»

17.02.2023: «Аль-Наср» 2:1 «Аль-Таавун»

Статистика команд

«Аль-Таавун»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

«Аль-Наср»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Прогноз на матч «Аль-Таавун» – «Аль-Наср»

«Аль-Наср» обладает значительно большей атакующей мощью, а также стабильностью в выездных играх. Криштиану Роналду продолжает быть главным источником голов и создаeт угрозу для любой обороны. «Аль-Таавун» будет стараться использовать домашнее преимущество, но их оборона продолжает оставлять желать лучшего, что является уязвимостью в матче против такой сильной атакующей команды.

Таким образом, на основе текущей формы команд и истории личных встреч, можно ожидать уверенную победу «Аль-Наср».

Рекомендации для ставок:

Победа «Аль-Наср» – коэффициент 1.75

– коэффициент 1.75 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

– коэффициент 1.80 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Аль-Наср» за коэффициент 8.50

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