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  • «Аль-Таавун» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2025

«Аль-Таавун» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2025

17 января 2025, 18:50
Аль-Таавун
17.01.2025, пятница, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Наср
45+5' С. Аль-Нассер
64' Э. Ляпорт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
18
Ашраф Эль-Махдиуи
(К) ОП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
6
Саад Аль-Нассер
АП
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ПВ
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
25
Отавио
АП
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Таавун
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
22
Renne Rivas
ЦЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
26
Ибрахим Аль-Шуайль
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
60
Saad Haqawi
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Маилсон
5
Жиротто
93
Аль-Салули
23
Аль-Ахмед
18
Эль-Махдиуи
29
Бахусайн
76
Файр
6
Аль-Нассер
14
Аль-Джумаия
99
Барроу
9
Адам
4-2-3-1
24
Бенто
12
Аль-Бушал
3
Симакан
4
Ляпорт
2
Аль-Ганнам
6
Аль-Хассан
77
Брозович
29
Гариб
25
Отавио
10
Мане
7
Роналду
1
Маилсон
13
Аттие
13
Аттие
1
Маилсон
14
Аль-Джумаия
22
22
14
Аль-Джумаия
29
Бахусайн
6
Аль-Фархан
6
Аль-Фархан
29
Бахусайн
9
Адам
11
Бахебри
11
Бахебри
9
Адам
76
Файр
18
18
76
Файр
3
Симакан
78
Ладжами
78
Ладжами
3
Симакан
29
Гариб
20
Габриэль
20
Габриэль
29
Гариб
6
Аль-Хассан
16
Маран
16
Маран
6
Аль-Хассан
Остались в запасе
Аль-Таавун
Аль-Наср
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
26
Ибрахим Аль-Шуайль
ЦЗ
27
Султан Мандаш
ПВ
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
Главный тренер
Периклес Чамуска
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
60
Saad Haqawi
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
26
Ибрахим Аль-Шуайль
ЦЗ
27
Султан Мандаш
ПВ
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
60
Saad Haqawi
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Таавун - Аль-Наср
2
3
Всего ударов по воротам
3
19
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
0
8
Нарушения
6
9
Офсайды
4
0
Количество передач
392
675
Сейвы
6
1
Точность передач %
82
90
Удары мимо ворот
0
5
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
1
14
Удары из-за пределов штрафной
2
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Таавун» против «Аль-Наср», 15-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Таавун» – «Аль-Наср»

«Аль-Таавун» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Таавун
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