17.01.2025, пятница, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Таавун
Аль-Таавун
3-1-2-2-2
1
Маилсон
5
Жиротто
93
Аль-Салули
23
Аль-Ахмед
18
Эль-Махдиуи
29
Бахусайн
76
Файр
6
Аль-Нассер
14
Аль-Джумаия
99
Барроу
9
Адам
4-2-3-1
24
Бенто
12
Аль-Бушал
3
Симакан
4
Ляпорт
2
Аль-Ганнам
6
Аль-Хассан
77
Брозович
29
Гариб
25
Отавио
10
Мане
7
Роналду
1
Маилсон
13
Аттие
13
Аттие
1
Маилсон
14
Аль-Джумаия
22
22
14
Аль-Джумаия
29
Бахусайн
6
Аль-Фархан
6
Аль-Фархан
29
Бахусайн
9
Адам
11
Бахебри
11
Бахебри
9
Адам
76
Файр
18
18
76
Файр
3
Симакан
78
Ладжами
78
Ладжами
3
Симакан
29
Гариб
20
Габриэль
20
Габриэль
29
Гариб
6
Аль-Хассан
16
Маран
16
Маран
6
Аль-Хассан
Остались в запасе
Аль-Таавун
Аль-Наср
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
26
Ибрахим Аль-Шуайль
ЦЗ
27
Султан Мандаш
ПВ
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
Главный тренер
Периклес Чамуска
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
60
Saad Haqawi
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
26
Ибрахим Аль-Шуайль
ЦЗ
27
Султан Мандаш
ПВ
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
60
Saad Haqawi
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Таавун - Аль-Наср
2
3
Всего ударов по воротам
3
19
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
0
8
Нарушения
6
9
Офсайды
4
0
Количество передач
392
675
Сейвы
6
1
Точность передач %
82
90
Удары мимо ворот
0
5
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
1
14
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Таавун» против «Аль-Наср», 15-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Таавун» – «Аль-Наср»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»