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    • Прогноз на точный счет матча «Рома» – «Дженоа», Серия А, 17 января 2025 года

    Прогноз на точный счет матча «Рома» – «Дженоа», Серия А, 17 января 2025 года

    17 января 2025 года на Олимпийском стадионе в Риме «Рома» встретится с «Дженоа» в рамках 21-го тура Серии А. Оба клуба находятся в средней части таблицы и борются за повышение своих позиций, но «Рома» выглядит фаворитом предстоящей встречи.

    «Рома»

    «Рома» продолжает бороться за место в верхней части таблицы, занимая 10-е место с 24 очками после 20 туров. Команда в неплохой форме, не проигрывая в последних 4 матчах, включая победу над «Лацио» (2:0). В атаке «Рома» производит хорошее впечатление: в последних 5 играх забито 14 голов, и их продуктивность на высоком уровне. Лучший бомбардир команды, Артем Довбик, продолжает оказывать серьезное влияние на игру с 10 голами в 25 матчах. В обороне у «Ромы» также наблюдается стабильность, пропуская всего 4 гола в последних 5 играх.

    Последние матчи «Рома»:

    «Дженоа»

    «Дженоа» в этом сезоне демонстрирует нестабильные результаты. Команда расположена на 11-м месте с 23 очками и не проигрывает в последних 3 матчах. В атаке «Дженоа» забивает довольно мало – всего 4 гола в последних 5 играх, при этом их оборона также не является надежной, пропуская 9 мячей за тот же период. Андреа Пинамонти с 7 голами продолжает оставаться лидером команды, но для того чтобы сдержать более сильных соперников, «Дженоа» необходимо улучшать свою игру в защите.

    Последние матчи «Дженоа»:

    Личные встречи

    «Рома» доминирует в последних личных встречах с «Дженоа». Из последних 3 матчей римляне выиграли все, что подтверждает их превосходство в противостоянии с этим соперником.

    Последние встречи:

    • 15.09.2024: «Дженоа» 1:1 «Рома»
    • 19.05.2024: «Рома» 1:0 «Дженоа»
    • 28.09.2023: «Дженоа» 4:1 «Рома»

    Статистика команд

    «Рома»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.80, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 14
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    «Дженоа»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

    Прогноз на матч «Рома» – «Дженоа»

    «Рома» выглядит явным фаворитом предстоящего матча. Команда играет уверенно на своем поле и обладает сильной атакой, что дает ей явное преимущество. В то время как «Дженоа» продолжает испытывать проблемы как в атаке, так и в обороне. Ожидается, что «Рома» одержит победу, но «Дженоа» может попытаться забить гол, так как они не раз показывали способность создавать моменты в атаке.

    Рекомендуемая ставка – это победа «Ромы» с прогнозом на 3:1, что соответствует высокому коэффициенту. Также стоит ожидать, что матч будет результативным.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Рома» – коэффициент 1.60
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Оба команды забьют – Да – коэффициент 2.10

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Рома» за коэффициент 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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