14 января 2025 года в рамках 19-го тура Серии А на стадионе «Стадио Джузеппе Синигаллия» «Комо» примет «Милан». Обе команды в последнее время показывают разные результаты, и это может повлиять на исход матча.

«Комо»

«Комо» находится в середине таблицы Серии А, занимая 15-е место с 19 очками после 19 туров. Команда показывает довольно стабильные результаты, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей. Однако «Комо» не отличается стабильностью в атаке и защите, забив в последних пяти играх 7 голов и пропустив 5. Лидер команды Патрик Кутроне (7 голов) играет ключевую роль в атаке, но коллективу трудно преодолеть сильных соперников.

Последние матчи «Комо»:

«Милан»

«Милан» находится в верхней части турнирной таблицы, занимая 8-е место с 28 очками после 18 туров. В последних играх «Милан» не проигрывает в 7 матчах подряд, однако команда испытывает трудности в атаке, забив всего 8 голов в последних 5 играх. Несмотря на это, «Милан» может похвастаться стабильной защитой, пропустив 5 голов в последних 5 играх. Лучший бомбардир команды – Тейани Рейндерс (10 голов).

Последние матчи «Милан»:

Личные встречи

История встреч между «Комо» и «Миланом» не оставляет сомнений в преимуществе последнего. «Милан» победил в 3 из последних 3-х матчей, продемонстрировав доминирование над «Комо». Хотя матч пройдет на домашнем стадионе «Комо», маловероятно, что команда сможет одержать победу над более сильным соперником.

Последние встречи:

Статистика

«Комо»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

«Милан»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Прогноз на матч «Комо» – «Милан»

«Милан» выглядит фаворитом в этой встрече. Несмотря на то, что «Комо» имеет неплохую серию без поражений, команда все же не обладает достаточной мощью, чтобы сдержать «Милан», который показывает стабильность в атаке и защите, несмотря на не всегда уверенные результаты. Ожидается, что «Милан» одержит победу, но «Комо» вполне способен забить гол, учитывая его активность в атаке в последних матчах.

Рекомендации для ставок:

Победа «Милана» – коэффициент 1.65

Оба забьют – Да – коэффициент 2.05

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:2 в пользу «Милана» за коэффициент 8.00.

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