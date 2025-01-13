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    • Прогноз на точный счет матча «Комо» – «Милан», Серия А, 14 января 2025 года

    Прогноз на точный счет матча «Комо» – «Милан», Серия А, 14 января 2025 года

    14 января 2025 года в рамках 19-го тура Серии А на стадионе «Стадио Джузеппе Синигаллия» «Комо» примет «Милан». Обе команды в последнее время показывают разные результаты, и это может повлиять на исход матча.

    «Комо»

    «Комо» находится в середине таблицы Серии А, занимая 15-е место с 19 очками после 19 туров. Команда показывает довольно стабильные результаты, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей. Однако «Комо» не отличается стабильностью в атаке и защите, забив в последних пяти играх 7 голов и пропустив 5. Лидер команды Патрик Кутроне (7 голов) играет ключевую роль в атаке, но коллективу трудно преодолеть сильных соперников.

    Последние матчи «Комо»:

    «Милан»

    «Милан» находится в верхней части турнирной таблицы, занимая 8-е место с 28 очками после 18 туров. В последних играх «Милан» не проигрывает в 7 матчах подряд, однако команда испытывает трудности в атаке, забив всего 8 голов в последних 5 играх. Несмотря на это, «Милан» может похвастаться стабильной защитой, пропустив 5 голов в последних 5 играх. Лучший бомбардир команды – Тейани Рейндерс (10 голов).

    Последние матчи «Милан»:

    • 11.01.2025: «Милан» 1:1 «Кальяри»
    • 06.01.2025: «Интер» 2:3 «Милан» (Суперкубок)
    • 03.01.2025: «Ювентус» 1:2 «Милан» (Суперкубок)
    • 29.12.2024: «Милан» 1:1 «Рома»
    • 20.12.2024: «Верона» 0:1 «Милан»

    Личные встречи

    История встреч между «Комо» и «Миланом» не оставляет сомнений в преимуществе последнего. «Милан» победил в 3 из последних 3-х матчей, продемонстрировав доминирование над «Комо». Хотя матч пройдет на домашнем стадионе «Комо», маловероятно, что команда сможет одержать победу над более сильным соперником.

    Последние встречи:

    • 01.09.2011: «Комо» 1:2 «Милан» (Товарищеский матч)
    • 04.05.2003: «Милан» 2:0 «Комо» (Серия А)
    • 15.12.2002: «Комо» 1:2 «Милан» (Серия А)

    Статистика

    «Комо»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    «Милан»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    Прогноз на матч «Комо» – «Милан»

    «Милан» выглядит фаворитом в этой встрече. Несмотря на то, что «Комо» имеет неплохую серию без поражений, команда все же не обладает достаточной мощью, чтобы сдержать «Милан», который показывает стабильность в атаке и защите, несмотря на не всегда уверенные результаты. Ожидается, что «Милан» одержит победу, но «Комо» вполне способен забить гол, учитывая его активность в атаке в последних матчах.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Милана» – коэффициент 1.65
    • Оба забьют – Да – коэффициент 2.05
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:2 в пользу «Милана» за коэффициент 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.01.2025 10:49
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