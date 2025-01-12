13 января на стадионе U-Power Stadium состоится матч 20-го тура Серии А, где «Монца» примет «Фиорентину». Обе команды переживают непростые времена, что делает предстоящую встречу ключевой для улучшения их позиций в турнирной таблице.

«Монца»

«Монца» проводит крайне неудачный сезон, занимая последнее место в Серии А с 10 очками после 19 туров. Команда проиграла шесть матчей подряд, включая недавнее поражение от «Кальяри» (1:2). Несмотря на слабые результаты, «Монца» забивает в каждом из последних семи матчей, благодаря усилиям Милана Джурича, который отметился 4 голами в сезоне. Однако оборона остается главным слабым местом команды: в 11 матчах подряд «Монца» пропускала голы, что существенно снижает их шансы на успех.

Последние матчи «Монцы»:

«Фиорентина»

«Фиорентина» занимает 6-е место с 32 очками после 18 туров, но команда попала в кризис, не выигрывая в четырех последних матчах. Недавнее поражение от «Наполи» (0:3) подчеркнуло проблемы команды в обороне. Тем не менее, атакующий потенциал «Фиорентины» остается высоким благодаря Мойзе Кину, который забил 15 голов в сезоне. Команда пытается вернуть стабильность, и матч против аутсайдера предоставляет им хорошую возможность для этого.

Последние матчи «Фиорентины»:

Личные встречи

История встреч между «Монцей» и «Фиорентиной» показывает преимущество гостей. «Фиорентина» не проигрывает в пяти из шести последних матчей против «Монцы», а в текущем сезоне команды сыграли вничью (2:2). Эти результаты свидетельствуют о небольшом преимуществе «Фиорентины», особенно на фоне нынешней формы обеих команд.

Личные встречи:

Статистика

«Монца»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

«Фиорентина»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Прогноз на матч «Монца» – «Фиорентина»

Обе команды находятся не в лучшей форме, но «Фиорентина» выглядит явным фаворитом благодаря более качественному составу и результативности Мойзе Кина. С учетом слабой обороны обеих команд можно ожидать, что матч будет результативным.

Рекомендации для ставок:

Победа «Фиорентины» – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Фиорентины» за коэффициент 7.50.

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