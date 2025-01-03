Амаралу мешали работать в «Спартаке», «Реал» готовит рекордный трансфер, ЦСКА нацелился на 30-миллионного футболиста из АПЛ и другие новости

Появились подробности контракта, который «ПСЖ» предлагает Салаху

«Реал» хочет совершить рекордный трансфер в истории футбола

Родри ответил Роналду, сказавшему, что Винисиус заслужил «Золотой мяч» в 2024 году

Основной игрок «Барселоны» публично заявил, что разочарован пребыванием в клубе

ЦСКА может совершить обмен форвардами с «Ривер Плейтом»

Амарал заявил, что ему мешали работать в «Спартаке» – есть реакция Мостового

Бразильский клуб оценивает возможность трансфера Клаудиньо

ЦСКА нацелился на 30-миллионного футболиста из АПЛ и сделал конкретное предложение по аргентинскому вингеру

«Краснодару» грозит трансферный бан от ФИФА

«Бавария» выбирает преемника Нойера между двумя вратарями