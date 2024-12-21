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    • Прогноз на точный счет матча «Лас-Пальмас» – «Эспаньол», Ла Лига, 22 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Лас-Пальмас» – «Эспаньол», Ла Лига, 22 декабря 2024 года

    22 декабря на стадионе «де Гран Канария» «Лас-Пальмас» встретится с «Эспаньолом» в рамках 18-го тура Ла Лиги. «Лас-Пальмас» постарается продолжить свою серию без поражений, а «Эспаньол» попытается выбраться из зоны вылета.

    «Лас-Пальмас»

    «Лас-Пальмас» занимает 14-е место с 19 очками после 17 туров. Команда не проигрывает в трех последних матчах, включая сенсационную победу над «Барселоной» (2:1). Лучший бомбардир команды, Сандро Рамирес, забил 6 голов в 15 матчах. «Лас-Пальмас» показывает неплохую результативность (8 голов за 5 игр), но защита остаeтся уязвимой (6 пропущенных голов).

    Последние матчи «Лас-Пальмаса»:

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» находится в зоне вылета на 18-м месте с 15 очками. Команда не побеждает в трех последних матчах, но сохраняет надежду на улучшение результатов. Хави Пуадо, забивший 6 голов, является основным бомбардиром. «Эспаньол» забивает мало (4 гола за 5 матчей) и регулярно пропускает (5 голов за тот же период).

    Последние матчи «Эспаньола»:

    Личные встречи

    «Лас-Пальмас» доминирует на домашнем стадионе, не проигрывая в 6 из 7 последних встреч против «Эспаньола». Однако в последних 8 очных матчах «Эспаньол» также сохраняет стабильность, не проигрывая в 6 из них.

    Последние встречи:

    • «Лас-Пальмас» 1:2 «Эспаньол» (2023, товарищеский матч)
    • «Эспаньол» 0:0 «Лас-Пальмас» (2022, товарищеский матч)
    • «Эспаньол» 4:0 «Лас-Пальмас» (2021, Сегунда)

    Статистика

    «Лас-Пальмас»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    «Эспаньол»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    Прогноз на матч «Лас-Пальмас» – «Эспаньол»

    Обе команды испытывают трудности, но «Лас-Пальмас» выглядит сильнее благодаря своей форме и поддержке домашнего стадиона. «Эспаньол» способен создать моменты, но их слабая атака и нестабильность в защите дают преимущество хозяевам.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Лас-Пальмаса» – коэффициент 2.20
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Прогноз на точный счет:Рекомендация: 2:1 в пользу «Лас-Пальмаса» за коэффициент 9.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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