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    • Прогноз на точный счет матча «Барселона» – «Атлетико», Ла Лига, 21 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Барселона» – «Атлетико», Ла Лига, 21 декабря 2024 года

    21 декабря на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне пройдет центральный матч тура – лидер чемпионата «Барселона» встретится с «Атлетико», занимающим второе место. Этот матч может определить промежуточного лидера Ла Лиги.

    «Барселона»

    «Барселона» возглавляет турнирную таблицу с 38 очками, но последние игры показывают спад в результатах. Команда проиграла «Леганесу» и «Лас-Пальмасу», хотя уверенно победила в Лиге чемпионов «Боруссию Д». Лидер атаки Роберт Левандовски в прекрасной форме и имеет 23 гола в активе. Команда славится мощным нападением, но проблемы в обороне становятся всe более заметными – 8 пропущенных мячей за последние 5 матчей.

    Последние матчи «Барселоны»:

    «Атлетико»

    «Атлетико» набрал такую же сумму очков, как и «Барселона», но находится на втором месте из-за худшей разницы мячей. Команда на ходу, одержав шесть побед подряд. Хулиан Альварес – ключевая фигура атаки с 12 голами в сезоне. Баски показывают надeжную игру в обороне, пропуская всего 5 мячей за 5 игр, и регулярно забивают – 16 голов за тот же период.

    Последние матчи «Атлетико»:

    Личные встречи

    В последних пяти очных матчах «Барселона» неизменно побеждала «Атлетико», при этом сохраняя свои ворота «сухими» в четырeх из этих игр. Однако текущая форма гостей позволяет предположить, что они постараются разрушить эту тенденцию.

    Последние встречи:

    • «Атлетико» 0:3 «Барселона» (2024)
    • «Барселона» 1:0 «Атлетико» (2023)
    • «Барселона» 1:0 «Атлетико» (2023)
    • «Атлетико» 0:1 «Барселона» (2023)
    • «Барселона» 4:2 «Атлетико» (2022)

    Статистика

    «Барселона»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.78, пропускает – 1.33
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    «Атлетико»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.94, пропускает – 0.71
    • Забитые голы в последних 5 играх: 16
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    Прогноз на матч «Барселона» – «Атлетико»

    Игра ожидается напряженной, обе команды находятся в отличной форме. «Барселона» будет стремиться сохранить лидерство, в то время как «Атлетико» попытается доказать свои претензии на первое место. «Барселона» обладает преимуществом в личных встречах, но текущая форма «Атлетико» может создать проблемы каталонцам.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Победа «Барселоны» – коэффициент 2.10
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Барселоны» за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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