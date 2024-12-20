21 декабря на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне пройдет центральный матч тура – лидер чемпионата «Барселона» встретится с «Атлетико», занимающим второе место. Этот матч может определить промежуточного лидера Ла Лиги.

«Барселона»

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу с 38 очками, но последние игры показывают спад в результатах. Команда проиграла «Леганесу» и «Лас-Пальмасу», хотя уверенно победила в Лиге чемпионов «Боруссию Д». Лидер атаки Роберт Левандовски в прекрасной форме и имеет 23 гола в активе. Команда славится мощным нападением, но проблемы в обороне становятся всe более заметными – 8 пропущенных мячей за последние 5 матчей.

Последние матчи «Барселоны»:

«Атлетико»

«Атлетико» набрал такую же сумму очков, как и «Барселона», но находится на втором месте из-за худшей разницы мячей. Команда на ходу, одержав шесть побед подряд. Хулиан Альварес – ключевая фигура атаки с 12 голами в сезоне. Баски показывают надeжную игру в обороне, пропуская всего 5 мячей за 5 игр, и регулярно забивают – 16 голов за тот же период.

Последние матчи «Атлетико»:

Личные встречи

В последних пяти очных матчах «Барселона» неизменно побеждала «Атлетико», при этом сохраняя свои ворота «сухими» в четырeх из этих игр. Однако текущая форма гостей позволяет предположить, что они постараются разрушить эту тенденцию.

Последние встречи:

Статистика

«Барселона»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.78, пропускает – 1.33

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

«Атлетико»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.94, пропускает – 0.71

Забитые голы в последних 5 играх: 16

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Прогноз на матч «Барселона» – «Атлетико»

Игра ожидается напряженной, обе команды находятся в отличной форме. «Барселона» будет стремиться сохранить лидерство, в то время как «Атлетико» попытается доказать свои претензии на первое место. «Барселона» обладает преимуществом в личных встречах, но текущая форма «Атлетико» может создать проблемы каталонцам.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Победа «Барселоны» – коэффициент 2.10

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Барселоны» за коэффициент 8.50.

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