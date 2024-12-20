21 декабря на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне пройдет центральный матч тура – лидер чемпионата «Барселона» встретится с «Атлетико», занимающим второе место. Этот матч может определить промежуточного лидера Ла Лиги.
«Барселона»
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу с 38 очками, но последние игры показывают спад в результатах. Команда проиграла «Леганесу» и «Лас-Пальмасу», хотя уверенно победила в Лиге чемпионов «Боруссию Д». Лидер атаки Роберт Левандовски в прекрасной форме и имеет 23 гола в активе. Команда славится мощным нападением, но проблемы в обороне становятся всe более заметными – 8 пропущенных мячей за последние 5 матчей.
Последние матчи «Барселоны»:
- «Барселона» 0:1 «Леганес»
- «Боруссия Д» 2:3 «Барселона» (Лига чемпионов)
- «Бетис» 2:2 «Барселона»
- «Мальорка» 1:5 «Барселона»
- «Барселона» 1:2 «Лас-Пальмас»
«Атлетико»
«Атлетико» набрал такую же сумму очков, как и «Барселона», но находится на втором месте из-за худшей разницы мячей. Команда на ходу, одержав шесть побед подряд. Хулиан Альварес – ключевая фигура атаки с 12 голами в сезоне. Баски показывают надeжную игру в обороне, пропуская всего 5 мячей за 5 игр, и регулярно забивают – 16 голов за тот же период.
Последние матчи «Атлетико»:
- «Атлетико» 1:0 «Хетафе»
- «Атлетико» 3:1 «Слован Б» (Лига чемпионов)
- «Атлетико» 4:3 «Севилья»
- «Касереньо» 1:3 «Атлетико» (Кубок)
- «Вальядолид» 0:5 «Атлетико»
Личные встречи
В последних пяти очных матчах «Барселона» неизменно побеждала «Атлетико», при этом сохраняя свои ворота «сухими» в четырeх из этих игр. Однако текущая форма гостей позволяет предположить, что они постараются разрушить эту тенденцию.
Последние встречи:
- «Атлетико» 0:3 «Барселона» (2024)
- «Барселона» 1:0 «Атлетико» (2023)
- «Барселона» 1:0 «Атлетико» (2023)
- «Атлетико» 0:1 «Барселона» (2023)
- «Барселона» 4:2 «Атлетико» (2022)
Статистика
«Барселона»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.78, пропускает – 1.33
- Забитые голы в последних 5 играх: 11
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
«Атлетико»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.94, пропускает – 0.71
- Забитые голы в последних 5 играх: 16
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
Прогноз на матч «Барселона» – «Атлетико»
Игра ожидается напряженной, обе команды находятся в отличной форме. «Барселона» будет стремиться сохранить лидерство, в то время как «Атлетико» попытается доказать свои претензии на первое место. «Барселона» обладает преимуществом в личных встречах, но текущая форма «Атлетико» может создать проблемы каталонцам.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Победа «Барселоны» – коэффициент 2.10
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:1 в пользу «Барселоны» за коэффициент 8.50.
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