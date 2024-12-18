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    • Прогноз на точный счет матча «Целе» – «ТНС», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Целе» – «ТНС», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года

    19 декабря на «Арене Петрол» «Целе» примет «ТНС» в заключительном туре группового этапа Лиги Конференций. Обе команды уже не претендуют на выход из группы, однако встреча имеет значение для завершения турнира на позитивной ноте.

    «Целе»

    «Целе» демонстрирует нестабильные результаты, особенно в обороне. Команда не может выиграть три матча подряд в Лиге Конференций, но дома выступает более уверенно. Лидер атаки Армандас Кучис продолжает быть ключевой фигурой, однако команда испытывает трудности в реализации голевых моментов.

    Последние матчи «Целе»:

    «ТНС»

    Уэльский клуб находится в аналогичной ситуации, проиграв три последних матча в Лиге Конференций. «ТНС» отличается слабой обороной, которая допускает ошибки на протяжении всего турнира. Несмотря на это, команда способна набирать очки благодаря организованной атаке во главе с Арамиде Оте.

    Последние матчи «ТНС»:

    • «ТНС» 4:1 «Колвин Бэй» (Кубок)
    • «ТНС» 0:2 «Панатинаикос» (Лига Конференций)
    • «Бала Таун» 1:0 «ТНС» (Премьер-лига)
    • «Барри Таун» 1:2 «ТНС» (Кубок лиги)
    • «ТНС» 0:1 «Юргорден» (Лига Конференций)

    Личные встречи

    Команды ранее не встречались. Это добавляет интригу к матчу.

    Статистика команд

    «Целе»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    «ТНС»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    Прогноз на матч «Целе» – «ТНС»

    Матч обещает быть открытым, так как обе команды не отличаются надежной игрой в обороне. «Целе» играет дома и может воспользоваться поддержкой своих болельщиков, в то время как «ТНС» постарается зацепиться за результат, используя контратаки.

    Рекомендации для ставок

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
    • Победа «Целе» – коэффициент 2.30

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Целе» за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.12.2024 11:07
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