19 декабря на стадионе «Виндзор Парк» «Ларн» примет «Гент» в рамках 6-го тура Лиги Конференций. Матч обещает быть интересным, несмотря на противоположные результаты команд в турнире. «Ларн» уже потерял шансы на выход из группы, тогда как «Гент» стремится закрепить свое положение в таблице.
«Ларн»
«Ларн» завершает групповой этап без набранных очков, что говорит о серьезных проблемах команды в матчах против более сильных соперников. Защитная линия команды допускает много ошибок, пропуская в среднем 0.80 гола за игру. Однако в атаке «Ларн» проявляет себя неплохо, забивая в среднем 1.60 гола за матч в последних встречах.
Последние матчи «Ларн»:
- «Динамо Минск» 2:0 «Ларн» (Лига Конференций)
- Annagh United FC 0:5 «Ларн» (Кубок лиги)
- «Ларн» 1:1 «Клифтонвилл» (Премьер-лига)
- «Олимпия» 1:0 «Ларн» (Лига Конференций)
- Инститьют 0:2 «Ларн» (Кубок лиги)
«Гент»
«Гент» набрал 9 очков и находится в верхней части таблицы группы. Команда демонстрирует стабильную результативность, забивая в среднем 2.00 гола за игру. Однако выездные матчи даются бельгийской команде сложнее, что подтверждается отсутствием побед в 9 последних играх на чужом поле в Лиге Конференций.
Последние матчи «Гент»:
- «Гент» 1:1 «Серкль Брюгге» (Высшая лига)
- «Гент» 3:0 «ТСЦ Бачка Топола» (Лига Конференций)
- «Гент» 2:0 «Сент-Труйден» (Высшая лига)
- Юнион 3:2 «Гент» (Кубок Бельгии)
- «Вестерло» 2:2 «Гент» (Высшая лига)
Личные встречи
Команды никогда не встречались ранее, что добавляет интриги к их первому очному противостоянию.
Статистика команд
«Ларн»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
«Гент»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
Прогноз на матч «Ларн» – «Гент»
Учитывая разницу в классе и мотивации команд, «Гент» выглядит явным фаворитом встречи. Тем не менее, «Ларн» может воспользоваться слабостями бельгийцев в выездных матчах. Вероятнее всего, «Гент» заберет победу, но хозяева имеют шансы на гол.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Гента» – коэффициент 1.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 3:1 в пользу «Гента» за коэффициент 9.00.
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