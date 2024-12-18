19 декабря на стадионе «Виндзор Парк» «Ларн» примет «Гент» в рамках 6-го тура Лиги Конференций. Матч обещает быть интересным, несмотря на противоположные результаты команд в турнире. «Ларн» уже потерял шансы на выход из группы, тогда как «Гент» стремится закрепить свое положение в таблице.

«Ларн»

«Ларн» завершает групповой этап без набранных очков, что говорит о серьезных проблемах команды в матчах против более сильных соперников. Защитная линия команды допускает много ошибок, пропуская в среднем 0.80 гола за игру. Однако в атаке «Ларн» проявляет себя неплохо, забивая в среднем 1.60 гола за матч в последних встречах.

Последние матчи «Ларн»:

«Динамо Минск» 2:0 «Ларн» (Лига Конференций)

Annagh United FC 0:5 «Ларн» (Кубок лиги)

«Ларн» 1:1 «Клифтонвилл» (Премьер-лига)

«Олимпия» 1:0 «Ларн» (Лига Конференций)

Инститьют 0:2 «Ларн» (Кубок лиги)

«Гент»

«Гент» набрал 9 очков и находится в верхней части таблицы группы. Команда демонстрирует стабильную результативность, забивая в среднем 2.00 гола за игру. Однако выездные матчи даются бельгийской команде сложнее, что подтверждается отсутствием побед в 9 последних играх на чужом поле в Лиге Конференций.

Последние матчи «Гент»:

Личные встречи

Команды никогда не встречались ранее, что добавляет интриги к их первому очному противостоянию.

Статистика команд

«Ларн»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

«Гент»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Прогноз на матч «Ларн» – «Гент»

Учитывая разницу в классе и мотивации команд, «Гент» выглядит явным фаворитом встречи. Тем не менее, «Ларн» может воспользоваться слабостями бельгийцев в выездных матчах. Вероятнее всего, «Гент» заберет победу, но хозяева имеют шансы на гол.

Рекомендации для ставок:

Победа «Гента» – коэффициент 1.50

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Гента» за коэффициент 9.00.

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