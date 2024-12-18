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    • Прогноз на точный счет матча «Ларн» – «Гент», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ларн» – «Гент», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года

    19 декабря на стадионе «Виндзор Парк» «Ларн» примет «Гент» в рамках 6-го тура Лиги Конференций. Матч обещает быть интересным, несмотря на противоположные результаты команд в турнире. «Ларн» уже потерял шансы на выход из группы, тогда как «Гент» стремится закрепить свое положение в таблице.

    «Ларн»

    «Ларн» завершает групповой этап без набранных очков, что говорит о серьезных проблемах команды в матчах против более сильных соперников. Защитная линия команды допускает много ошибок, пропуская в среднем 0.80 гола за игру. Однако в атаке «Ларн» проявляет себя неплохо, забивая в среднем 1.60 гола за матч в последних встречах.

    Последние матчи «Ларн»:

    • «Динамо Минск» 2:0 «Ларн» (Лига Конференций)
    • Annagh United FC 0:5 «Ларн» (Кубок лиги)
    • «Ларн» 1:1 «Клифтонвилл» (Премьер-лига)
    • «Олимпия» 1:0 «Ларн» (Лига Конференций)
    • Инститьют 0:2 «Ларн» (Кубок лиги)

    «Гент»

    «Гент» набрал 9 очков и находится в верхней части таблицы группы. Команда демонстрирует стабильную результативность, забивая в среднем 2.00 гола за игру. Однако выездные матчи даются бельгийской команде сложнее, что подтверждается отсутствием побед в 9 последних играх на чужом поле в Лиге Конференций.

    Последние матчи «Гент»:

    Личные встречи

    Команды никогда не встречались ранее, что добавляет интриги к их первому очному противостоянию.

    Статистика команд

    «Ларн»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    «Гент»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    Прогноз на матч «Ларн» – «Гент»

    Учитывая разницу в классе и мотивации команд, «Гент» выглядит явным фаворитом встречи. Тем не менее, «Ларн» может воспользоваться слабостями бельгийцев в выездных матчах. Вероятнее всего, «Гент» заберет победу, но хозяева имеют шансы на гол.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Гента» – коэффициент 1.50
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Гента» за коэффициент 9.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.12.2024 10:43
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