Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Ягеллония» – «Олимпия», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ягеллония» – «Олимпия», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года

    19 декабря на стадионе «Мейски» в Белостоке «Ягеллония» встретится с «Олимпией» в рамках заключительного тура Лиги Конференций. Ожидается напряженная игра с учетом высокой результативности обеих команд в последних матчах.

    «Ягеллония»

    «Ягеллония» демонстрирует стабильную игру в турнире, но допускает ошибки в обороне, что приводит к частым пропущенным голам. Команда занимает 8-е место с 10 очками. Лидер атак «Ягеллонии», Хесус Имас, забивший 12 голов в 27 матчах, является ключевой фигурой в атаке. Средняя результативность команды составляет 1.60 гола за матч.

    Последние матчи «Ягеллония»:

    • «Млада-Болеслав» 1:0 «Ягеллония» (Лига Конференций)
    • «Пуща» 1:1 «Ягеллония» (Высшая лига)
    • «Олимпия Грудзендз» 1:3 «Ягеллония» (Кубок)
    • «Погонь» 1:1 «Ягеллония» (Высшая лига)
    • «Целе» 3:3 «Ягеллония» (Лига Конференций)

    «Олимпия»

    «Олимпия» идет на 14-м месте с 9 очками. Команда стабильно забивает в каждом матче, что подтверждается серией из 11 игр в Лиге Конференций с голами. В атаке выделяется Рауль Флоруч, забивший 12 голов в 19 матчах. Однако проблемы в обороне и нестабильность в выездных играх могут сыграть против команды.

    Последние матчи «Олимпия»:

    Личные встречи

    Команды никогда ранее не встречались, что добавляет интриги к их первому очному противостоянию.

    Статистика команд

    «Ягеллония»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    «Олимпия»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    Прогноз на матч «Ягеллония» – «Олимпия»

    Обе команды имеют схожий уровень игры и показывают неплохую результативность. «Ягеллония» играет дома, что дает ей небольшое преимущество. Тем не менее, обе команды, вероятно, смогут забить, учитывая их атакующий потенциал и ошибки в обороне.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Победа «Ягеллонии» или ничья – коэффициент 1.50

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Ягеллонии» за коэффициент 8.50.

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.12.2024 10:38
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 