19 декабря на стадионе «Мейски» в Белостоке «Ягеллония» встретится с «Олимпией» в рамках заключительного тура Лиги Конференций. Ожидается напряженная игра с учетом высокой результативности обеих команд в последних матчах.
«Ягеллония»
«Ягеллония» демонстрирует стабильную игру в турнире, но допускает ошибки в обороне, что приводит к частым пропущенным голам. Команда занимает 8-е место с 10 очками. Лидер атак «Ягеллонии», Хесус Имас, забивший 12 голов в 27 матчах, является ключевой фигурой в атаке. Средняя результативность команды составляет 1.60 гола за матч.
Последние матчи «Ягеллония»:
- «Млада-Болеслав» 1:0 «Ягеллония» (Лига Конференций)
- «Пуща» 1:1 «Ягеллония» (Высшая лига)
- «Олимпия Грудзендз» 1:3 «Ягеллония» (Кубок)
- «Погонь» 1:1 «Ягеллония» (Высшая лига)
- «Целе» 3:3 «Ягеллония» (Лига Конференций)
«Олимпия»
«Олимпия» идет на 14-м месте с 9 очками. Команда стабильно забивает в каждом матче, что подтверждается серией из 11 игр в Лиге Конференций с голами. В атаке выделяется Рауль Флоруч, забивший 12 голов в 19 матчах. Однако проблемы в обороне и нестабильность в выездных играх могут сыграть против команды.
Последние матчи «Олимпия»:
- «Олимпия» 1:4 «Серкль Брюгге» (Лига Конференций)
- «Браво» 1:1 «Олимпия» (Высшая лига)
- «Олимпия» 2:0 «Радомле» (Высшая лига)
- «Олимпия» 1:0 «Ларн» (Лига Конференций)
- «Мура» 0:1 «Олимпия» (Высшая лига)
Личные встречи
Команды никогда ранее не встречались, что добавляет интриги к их первому очному противостоянию.
Статистика команд
«Ягеллония»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
«Олимпия»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
Прогноз на матч «Ягеллония» – «Олимпия»
Обе команды имеют схожий уровень игры и показывают неплохую результативность. «Ягеллония» играет дома, что дает ей небольшое преимущество. Тем не менее, обе команды, вероятно, смогут забить, учитывая их атакующий потенциал и ошибки в обороне.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Победа «Ягеллонии» или ничья – коэффициент 1.50
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:1 в пользу «Ягеллонии» за коэффициент 8.50.
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