19 декабря на стадионе «Тайнкасл» «Хартс» принимает «Петрокуб» в рамках 6-го тура Лиги Конференций. Обе команды уже утратили шансы на выход из группы, что может сделать игру менее напряженной, но не менее интересной.

«Хартс»

«Хартс» демонстрирует слабую форму в этом турнире, проиграв 3 последних матча. Несмотря на это, команда продолжает стабильно забивать в домашних встречах, что дает надежду на результативность и в этой игре. Лоуренс Шенкленд, забивший 3 гола в 23 матчах, остается лидером атак, хотя его эффективность в этом сезоне ниже ожидаемой.

Последние матчи «Хартс»:

«Петрокуб»

«Петрокуб» находится в еще более сложной ситуации, не выигрывая ни одного матча в текущем групповом этапе. Проблемы в атаке очевидны: команда забила всего 2 гола в последних 5 играх. Однако оборона выглядит немного более стабильной, чем у «Хартс». Главным бомбардиром команды является Марин Кэрунту с 4 голами в 20 матчах.

Последние матчи «Петрокуб»:

Личные встречи

Команды никогда ранее не встречались, что делает предстоящую игру еще более интригующей.

Статистика команд

«Хартс»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

«Петрокуб»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 2

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Прогноз на матч «Хартс» – «Петрокуб»

Обе команды находятся в слабой форме и не могут похвастаться результативностью. Однако «Хартс» играет дома, что дает им небольшое преимущество. Ожидается закрытая игра с минимальным количеством моментов.

Рекомендации для ставок:

Победа «Хартс» или ничья – коэффициент 1.40

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:0 в пользу «Хартс» за коэффициент 6.50.

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