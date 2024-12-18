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    • Прогноз на точный счет матча «Хартс» – «Петрокуб», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Хартс» – «Петрокуб», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года

    19 декабря на стадионе «Тайнкасл» «Хартс» принимает «Петрокуб» в рамках 6-го тура Лиги Конференций. Обе команды уже утратили шансы на выход из группы, что может сделать игру менее напряженной, но не менее интересной.

    «Хартс»

    «Хартс» демонстрирует слабую форму в этом турнире, проиграв 3 последних матча. Несмотря на это, команда продолжает стабильно забивать в домашних встречах, что дает надежду на результативность и в этой игре. Лоуренс Шенкленд, забивший 3 гола в 23 матчах, остается лидером атак, хотя его эффективность в этом сезоне ниже ожидаемой.

    Последние матчи «Хартс»:

    «Петрокуб»

    «Петрокуб» находится в еще более сложной ситуации, не выигрывая ни одного матча в текущем групповом этапе. Проблемы в атаке очевидны: команда забила всего 2 гола в последних 5 играх. Однако оборона выглядит немного более стабильной, чем у «Хартс». Главным бомбардиром команды является Марин Кэрунту с 4 голами в 20 матчах.

    Последние матчи «Петрокуб»:

    • «Петрокуб» 0:1 «Бетис» (Лига Конференций)
    • «Истанбул» 1:1 «Петрокуб» (Лига Конференций)
    • «Зимбру» 1:0 «Петрокуб» (Национальный дивизион)
    • «Петрокуб» 1:0 «Бельцы» (Национальный дивизион)
    • «Петрокуб» 0:3 «Рапид Вена» (Лига Конференций)

    Личные встречи

    Команды никогда ранее не встречались, что делает предстоящую игру еще более интригующей.

    Статистика команд

    «Хартс»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    «Петрокуб»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 2
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    Прогноз на матч «Хартс» – «Петрокуб»

    Обе команды находятся в слабой форме и не могут похвастаться результативностью. Однако «Хартс» играет дома, что дает им небольшое преимущество. Ожидается закрытая игра с минимальным количеством моментов.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Хартс» или ничья – коэффициент 1.40
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Хартс» за коэффициент 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.12.2024 10:34
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