19 декабря на стадионе «Тайнкасл» «Хартс» принимает «Петрокуб» в рамках 6-го тура Лиги Конференций. Обе команды уже утратили шансы на выход из группы, что может сделать игру менее напряженной, но не менее интересной.
«Хартс»
«Хартс» демонстрирует слабую форму в этом турнире, проиграв 3 последних матча. Несмотря на это, команда продолжает стабильно забивать в домашних встречах, что дает надежду на результативность и в этой игре. Лоуренс Шенкленд, забивший 3 гола в 23 матчах, остается лидером атак, хотя его эффективность в этом сезоне ниже ожидаемой.
Последние матчи «Хартс»:
- «Килмарнок» 1:0 «Хартс» (Премьершип)
- «Копенгаген» 2:0 «Хартс» (Лига Конференций)
- «Хартс» 2:0 «Данди» (Премьершип)
- «Хартс» 1:1 «Абердин» (Премьершип)
- «Серкль Брюгге» 2:0 «Хартс» (Лига Конференций)
«Петрокуб»
«Петрокуб» находится в еще более сложной ситуации, не выигрывая ни одного матча в текущем групповом этапе. Проблемы в атаке очевидны: команда забила всего 2 гола в последних 5 играх. Однако оборона выглядит немного более стабильной, чем у «Хартс». Главным бомбардиром команды является Марин Кэрунту с 4 голами в 20 матчах.
Последние матчи «Петрокуб»:
- «Петрокуб» 0:1 «Бетис» (Лига Конференций)
- «Истанбул» 1:1 «Петрокуб» (Лига Конференций)
- «Зимбру» 1:0 «Петрокуб» (Национальный дивизион)
- «Петрокуб» 1:0 «Бельцы» (Национальный дивизион)
- «Петрокуб» 0:3 «Рапид Вена» (Лига Конференций)
Личные встречи
Команды никогда ранее не встречались, что делает предстоящую игру еще более интригующей.
Статистика команд
«Хартс»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 3
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
«Петрокуб»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 2
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
Прогноз на матч «Хартс» – «Петрокуб»
Обе команды находятся в слабой форме и не могут похвастаться результативностью. Однако «Хартс» играет дома, что дает им небольшое преимущество. Ожидается закрытая игра с минимальным количеством моментов.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Хартс» или ничья – коэффициент 1.40
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 1:0 в пользу «Хартс» за коэффициент 6.50.
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