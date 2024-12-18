Прогноз на точный счет матча «Челси» – «Шэмрок Роверс», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года

19 декабря на «Стэмфорд Бридж» «Челси» примет «Шэмрок Роверс» в матче 6-го тура Лиги Конференций. Лондонцы уже обеспечили себе выход из группы с первого места, но будут стремиться продлить свою победную серию. Гости, которые также показывают достойные результаты, попробуют удивить одного из главных фаворитов турнира.
«Челси»
«Челси» является безусловным лидером группы, одержав 5 побед в 5 матчах и забив 21 гол. Команда демонстрирует мощную атаку, где ключевую роль играет Коул Палмер, забивший 11 голов в 18 матчах. Лондонцы стабильно забивают в каждом матче турнира, что делает их фаворитами предстоящей встречи.
Несмотря на высокую результативность, оборона «Челси» иногда допускает ошибки, что подтверждается 6 пропущенными голами в последних 5 играх. Тем не менее, на домашнем стадионе «синие» традиционно играют сильно.
Последние матчи «Челси»:
- «Челси» 2:1 «Брентфорд» (Премьер-лига)
- «Астана» 1:3 «Челси» (Лига Конференций)
- «Тоттенхэм» 3:4 «Челси» (Премьер-лига)
- «Саутгемптон» 1:5 «Челси» (Премьер-лига)
- «Челси» 3:0 «Астон Вилла» (Премьер-лига)
«Шэмрок Роверс»
«Шэмрок Роверс» также впечатляют своей игрой в Лиге Конференций, не проигрывая в 5 матчах турнира. Команда занимает 6-е место с 11 очками. Лидер атак, Джонни Кенни, забил 5 голов в 6 матчах, что делает его основным оружием гостей.
«Шэмрок Роверс» стабильно забивают в каждом матче турнира, но их оборона пропускает в среднем 1 гол за игру. Это может стать решающим фактором в игре против одной из самых результативных команд турнира.
Последние матчи «Шэмрок Роверс»:
- «Шэмрок Роверс» 3:0 «Борац Баня-Лука» (Лига Конференций)
- «Рапид Вена» 1:1 «Шэмрок Роверс» (Лига Конференций)
- «Шэмрок Роверс» 2:1 «Нью Сэйнтс» (Лига Конференций)
- «Шэмрок Роверс» 0:2 «ХИК» (Товарищеский матч)
- «Шэмрок Роверс» 2:1 «Уотерфорд Юнайтед» (Высшая лига)
Личные встречи
У команд ранее не было официальных матчей, что добавляет интриги к предстоящей встрече.
Статистика команд
«Челси»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 3.40, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 17
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
«Шэмрок Роверс»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
Прогноз на матч «Челси» – «Шэмрок Роверс»
«Челси» является явным фаворитом встречи, благодаря мощной атаке и качеству состава. Тем не менее, гости способны создать опасность у ворот хозяев, учитывая их способность стабильно забивать. Матч обещает быть результативным, но преимущество «Челси» на домашнем поле не вызывает сомнений.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Челси» с форой -2.0 – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 4:1 в пользу «Челси» – коэффициент 9.00.
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