Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Челси» – «Шэмрок Роверс», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Челси» – «Шэмрок Роверс», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года

    19 декабря на «Стэмфорд Бридж» «Челси» примет «Шэмрок Роверс» в матче 6-го тура Лиги Конференций. Лондонцы уже обеспечили себе выход из группы с первого места, но будут стремиться продлить свою победную серию. Гости, которые также показывают достойные результаты, попробуют удивить одного из главных фаворитов турнира.

    «Челси»

    «Челси» является безусловным лидером группы, одержав 5 побед в 5 матчах и забив 21 гол. Команда демонстрирует мощную атаку, где ключевую роль играет Коул Палмер, забивший 11 голов в 18 матчах. Лондонцы стабильно забивают в каждом матче турнира, что делает их фаворитами предстоящей встречи.

    Несмотря на высокую результативность, оборона «Челси» иногда допускает ошибки, что подтверждается 6 пропущенными голами в последних 5 играх. Тем не менее, на домашнем стадионе «синие» традиционно играют сильно.

    Последние матчи «Челси»:

    «Шэмрок Роверс»

    «Шэмрок Роверс» также впечатляют своей игрой в Лиге Конференций, не проигрывая в 5 матчах турнира. Команда занимает 6-е место с 11 очками. Лидер атак, Джонни Кенни, забил 5 голов в 6 матчах, что делает его основным оружием гостей.

    «Шэмрок Роверс» стабильно забивают в каждом матче турнира, но их оборона пропускает в среднем 1 гол за игру. Это может стать решающим фактором в игре против одной из самых результативных команд турнира.

    Последние матчи «Шэмрок Роверс»:

    • «Шэмрок Роверс» 3:0 «Борац Баня-Лука» (Лига Конференций)
    • «Рапид Вена» 1:1 «Шэмрок Роверс» (Лига Конференций)
    • «Шэмрок Роверс» 2:1 «Нью Сэйнтс» (Лига Конференций)
    • «Шэмрок Роверс» 0:2 «ХИК» (Товарищеский матч)
    • «Шэмрок Роверс» 2:1 «Уотерфорд Юнайтед» (Высшая лига)

    Личные встречи

    У команд ранее не было официальных матчей, что добавляет интриги к предстоящей встрече.

    Статистика команд

    «Челси»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.40, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 17
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    «Шэмрок Роверс»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    Прогноз на матч «Челси» – «Шэмрок Роверс»

    «Челси» является явным фаворитом встречи, благодаря мощной атаке и качеству состава. Тем не менее, гости способны создать опасность у ворот хозяев, учитывая их способность стабильно забивать. Матч обещает быть результативным, но преимущество «Челси» на домашнем поле не вызывает сомнений.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Челси» с форой -2.0 – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 4:1 в пользу «Челси» – коэффициент 9.00.

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.12.2024 10:18
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 