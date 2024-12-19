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  • «Челси» – «Шэмрок Роверс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024

«Челси» – «Шэмрок Роверс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024

19 декабря 2024, 21:50
Челси
19.12.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 6 тур
5 : 1
Завершен
Шэмрок Роверс
23' М. Гиу 34' М. Гиу 40' К. Дьюсбери-Холл 45+3' М. Гиу 58' М. Кукурелья
26' М. Поом
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
12
Филип Йоргенсен
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Аксель Дисаси
(К) ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
13
Ренату Вейга
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
18
Кристофер Нкунку
ЦФ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Шэмрок Роверс
88
Леон Полс
ВР
4
Роберту Лопеш
(К) ЦЗ
5
Ли Грейс
ЦЗ
2
Джош Хонохэн
ЦЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
7
Дилан Уоттс
ЦП
16
Гэри О'Нил
ЦП
10
Маркус Поом
ЦП
20
Нил Фарруджа
ЛВ
12
Дарра Бернс
ПВ
9
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Челси
1
Роберт Санчес
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
59
Харрисон Маррей-Кэмпбелл
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
51
Сэм Рак-Сакьи
ОП
33
Киано Дайер
ЦП
20
Харви Вейл
АП
18
Педру Нету
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
62
Шумаира Меука
ЦФ
11
Жоау Феликс
ЦФ
Шэмрок Роверс
41
Alex Noonan
ВР
25
Lee Steacy
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
27
Кори О'салливан
ЦЗ
16
Дарра Ньюджент
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
11
Син Кавана
ЦП
14
Даниэль Мандрою
АП
15
Trevor Clarke
ЦФ
10
Conan Noonan
ЦФ
8
Aaron McEneff
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
3-2-1-2-2
12
Йоргенсен
24
Кукурелья
4
Дисаси
34
Ачампонг
22
Дьюсбери-Холл
13
Вейга
22
Казадеи
19
Джордж
20
Мадуэке
38
Гиу
18
Нкунку
4-3-2-1
88
Полс
5
Грейс
2
Хонохэн
6
Клири
4
Лопеш
7
Уоттс
16
О'Нил
10
Поом
12
Бернс
20
Фарруджа
9
Кенни
4
Дисаси
59
Маррей-Кэмпбелл
59
Маррей-Кэмпбелл
4
Дисаси
22
Дьюсбери-Холл
51
Рак-Сакьи
51
Рак-Сакьи
22
Дьюсбери-Холл
20
Мадуэке
20
Вейл
20
Вейл
20
Мадуэке
38
Гиу
11
Феликс
11
Феликс
38
Гиу
9
Кенни
9
Грин
9
Грин
9
Кенни
16
О'Нил
16
Ньюджент
16
Ньюджент
16
О'Нил
7
Уоттс
29
Бирн
29
Бирн
7
Уоттс
10
Поом
14
Мандрою
14
Мандрою
10
Поом
20
Фарруджа
10
Берк
10
Берк
20
Фарруджа
Остались в запасе
Челси
Шэмрок Роверс
1
Роберт Санчес
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
33
Киано Дайер
ЦП
18
Педру Нету
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
62
Шумаира Меука
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
41
Alex Noonan
ВР
25
Lee Steacy
ВР
27
Кори О'салливан
ЦЗ
11
Син Кавана
ЦП
15
Trevor Clarke
ЦФ
10
Conan Noonan
ЦФ
8
Aaron McEneff
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Остались в запасе
1
Роберт Санчес
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
33
Киано Дайер
ЦП
18
Педру Нету
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
62
Шумаира Меука
ЦФ
Остались в запасе
41
Alex Noonan
ВР
25
Lee Steacy
ВР
27
Кори О'салливан
ЦЗ
11
Син Кавана
ЦП
15
Trevor Clarke
ЦФ
10
Conan Noonan
ЦФ
8
Aaron McEneff
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Стивен Брэдли
Статистика матча Челси - Шэмрок Роверс
2
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
7
12
Офсайды
0
1
Количество передач
719
259
Сейвы
3
4
Точность передач %
90
76
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.07
0.21

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Шэмрок Роверс», 6 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Шэмрок Роверс»

«Челси» – «Шэмрок Роверс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Шэмрок Роверс Челси
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