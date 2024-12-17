Бывший капитан «Зенита» допустил уход Семака в конце сезона

Бывший капитан «Зенита» Александр Горшков не исключил возможный уход из клуба главного тренера Сергея Семака.

– Многие болельщики «Зенита» сейчас критикуют Сергея Семака за то, что у клуба с такими футболистами нет игры. Руководство клуба проявило полное доверие к тренеру. Как считаете, в конце сезона Семак может сам уйти из «Зенита»?

– Все может быть. Хотя контракт у него подписан еще надолго, но это жизнь. Руководство может говорить, что мы рассчитываем на игрока или тренера, но в итоге это будет не так. Все возможно.