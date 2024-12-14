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    • Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «Ницца», Лига 1, 15 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «Ницца», Лига 1, 15 декабря 2024 года

    15 декабря на стадионе «Моссон» в Монпелье состоится матч 15-го тура Лиги 1, в котором местная команда примет «Ниццу». «Монпелье» борется за выживание, а «Ницца» стремится закрепиться в верхней части турнирной таблицы. Ожидается напряженная игра, в которой ключевыми будут действия обеих команд в атаке и обороне.

    «Монпелье»

    «Монпелье» в этом сезоне продолжает испытывать трудности. С 8 очками после 14 туров команда занимает 18-е место и находится в зоне вылета. Они не могут одержать победу в последних 3 матчах Лиги 1 и страдают от слабой обороны, пропуская голы в 20 из последних 20 игр. В атаке у команды также проблемы – за последние 5 матчей они забили всего 5 голов, что подчеркивает трудности с реализацией. Лучший бомбардир команды, Арно Норден, забил 4 гола в 13 матчах.

    Последние матчи «Монпелье»:

    • 08.12.2024: Ланс 2:0 Монпелье
    • 01.12.2024: Монпелье 2:2 Лилль
    • 23.11.2024: Сент-Этьен 1:0 Монпелье
    • 10.11.2024: Монпелье 3:1 Брест
    • 03.11.2024: Гавр 1:0 Монпелье

    «Ницца»

    «Ницца» занимает 6-е место с 23 очками, что является хорошим результатом для команды. Они не проигрывают в 9 из последних 11 матчей Лиги 1, но в последних играх несколько раз пропускали – в 4 матчах подряд. Атакующие действия команды стабильно приносят плоды, и в последних 5 играх они забили 7 голов. Лучший бомбардир «Ниццы», Эванн Гессан, имеет 7 голов в 20 матчах. Проблемы «Ниццы» в обороне могут стать решающим фактором в этом матче.

    Последние матчи «Ницца»:

    • 12.12.2024: Юнион 2:1 Ницца (Лига Европы)
    • 07.12.2024: Ницца 2:1 Гавр
    • 01.12.2024: Лион 4:1 Ницца
    • 28.11.2024: Ницца 1:4 Рейнджерс (Лига Европы)
    • 24.11.2024: Ницца 2:1 Страсбур

    Личные встречи

    В последние годы «Ницца» демонстрирует доминирование в личных встречах, особенно в матчах, сыгранных на выезде. В четырех из последних пяти игр команда из Ниццы не проигрывала «Монпелье», а в 2023 году одержала победу с результатом 3:2. Стоит отметить, что в последних встречах «Монпелье» также удавалось забивать голы, но проблем в защите было слишком много, чтобы остановить более сильных соперников, таких как «Ницца».

    Последние встречи:

    • 08.03.2024: Ницца 1:2 Монпелье
    • 07.02.2024 (Кубок): Монпелье 1:4 Ницца
    • 10.11.2023: Монпелье 0:0 Ницца
    • 27.05.2023: Монпелье 2:3 Ницца
    • 11.01.2023: Ницца 6:1 Монпелье

    Статистика

    «Монпелье»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    «Ницца»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 12

    Прогноз на матч «Монпелье» – «Ницца»

    «Ницца» находится в более стабильной форме и обладает сильным атакующим потенциалом, в то время как «Монпелье» борется за выживание и продолжает испытывать трудности как в атаке, так и в обороне. Хотя «Монпелье» может создать пару неприятных моментов для обороны «Ниццы», в целом гости будут выглядеть фаворитами. «Ницца» имеет хорошие шансы на победу, особенно учитывая проблемы «Монпелье» в обороне и их неспособность стабильно одерживать победы.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ниццы» – коэффициент 2.00
    • Оба забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Ниццы» за коэффициент 8.50

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    Источник: «Бомбардир»

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