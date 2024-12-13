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    • Прогноз на точный счет матча «Реймс» – «Монако», Лига 1, 14 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Реймс» – «Монако», Лига 1, 14 декабря 2024 года

    14 декабря 2024 года на стадионе Огюст Делон в Реймсе пройдет матч 15-го тура французской Лиги 1 между «Реймс» и «Монако». Ожидается, что матч будет интересным, ведь обе команды продемонстрировали различные формы в последних играх. «Реймс» будет стремиться вернуться на победный путь, в то время как «Монако» пытается укрепить свою позицию в верхней части таблицы.

    «Реймс»

    «Реймс» в этом сезоне занимает 9-е место в Лиге 1 с 19 очками после 14 туров. Команда продемонстрировала неплохие результаты в обороне, пропустив в среднем 0.80 гола за матч, но испытывает трудности в атаке, забив только 4 гола в последних 5 встречах. «Реймс» не может выиграть в последних трех матчах подряд, что подтверждает их нестабильную форму.

    Последние матчи «Реймс»:

    • Страсбур 0:0 «Реймс»
    • «Реймс» 0:2 Ланс
    • «Реймс» 1:1 Лион
    • Гавр 3:0 «Реймс»
    • «Реймс» 1:0 Тулуза

    «Монако»

    «Монако» расположилось на 3-м месте в Лиге 1 с 29 очками, показывая хорошие результаты в атаке, но с проблемами в обороне. Команда забивает в среднем 1.60 гола за матч, но также пропускает много – 2.00 гола за игру. В последних 5 матчах «Монако» забил 8 голов и пропустил 10. Несмотря на эти проблемы в обороне, «Монако» продолжает быть сильным конкурентом для любого соперника.

    Последние матчи «Монако»:

    • Монако 2:0 Тулуза
    • Монако 2:1 Марсель
    • Монако 2:3 Бенфика (Лига Чемпионов)
    • Монако 3:2 Брест
    • Монако 1:0 Страсбур

    Личные встречи

    «Монако» имеет преимущество в последних личных встречах с «Реймс». В последних трех матчах «Монако» не проигрывал, одержав 2 победы и 1 ничью. В 4 из последних 5 матчей против «Реймс» «Монако» забивал минимум один гол.

    Последние встречи:

    • 13.01.2024: Монако 1:3 Реймс
    • 07.10.2023: Реймс 1:3 Монако
    • 12.03.2023: Монако 0:1 Реймс
    • 18.09.2022: Реймс 0:3 Монако
    • 27.02.2022: Монако 1:2 Реймс

    Статистика

    «Реймс»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    «Монако»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

    Прогноз на матч «Реймс» – «Монако»

    «Монако» продолжает быть сильной атакующей командой, несмотря на проблемы в обороне. В свою очередь, «Реймс» имеет слабую атакующую линию и будет полагаться на свою надежную оборону. Однако, на фоне нестабильности «Реймс» и более сильной атаки «Монако», можно ожидать победу гостей.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Монако» – коэффициент 2.10
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
    • Оба забьют – Да – коэффициент 2.10
    • Победа «Монако» с форой -1 – коэффициент 3.50

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:2 в пользу «Монако» за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.12.2024 11:40
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