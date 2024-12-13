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    • Прогноз на точный счет матча «Марсель» – «Лилль», Лига 1, 14 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Марсель» – «Лилль», Лига 1, 14 декабря 2024 года

    14 декабря на стадионе «Велодром» в Марселе состоится интересный матч в рамках 15-го тура Лиги 1, в котором «Марсель» примет «Лилль». Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы, но имеют некоторые отличия в своей текущей форме и стиле игры.

    «Марсель»

    «Марсель» демонстрирует уверенную игру в Лиге 1, занимая 2-е место с 29 очками после 14 туров. Команда набрала форму в последних играх, одержав 3 победы подряд, включая победу над «Сент-Этьеном» (2:0). Нападение команды на высоте – Мэйсон Гринвуд забил уже 10 голов в 14 матчах, что делает его главным бомбардиром команды. В последних 5 играх «Марсель» забивает в среднем 2 гола за матч, но и пропускает – 1.20 гола за игру. Слабая сторона – это защита, которая допускает несколько необязательных ошибок в матчах с сильными соперниками.

    Последние матчи «Марсель»:

    • Сент-Этьен 0:2 «Марсель»
    • «Марсель» 2:1 Монако
    • Ланс 1:3 «Марсель»
    • «Марсель» 1:3 Осер
    • «Марсель» 1:2 Нант

    «Лилль»

    «Лилль» также демонстрирует хорошую форму, находясь на 4-м месте с 26 очками. Команда не проигрывает в последних 10 матчах в Лиге 1, что подтверждает их стабильность. Джонатан Дэвид с 15 голами продолжает оставаться лидером атаки, а команда в целом забивает в среднем 2.20 гола за игру. Несмотря на уверенную игру в атаке, «Лилль» также имеет проблемы в обороне, пропуская по одному-два гола в последних матчах. «Лилль» победил в 6 последних матчах Лиги 1, что дает им уверенность перед этим важным выездным матчем.

    Последние матчи «Лилль»:

    • «Лилль» 3:1 Брест
    • «Лилль» 3:2 Штурм (Лига чемпионов)
    • «Лилль» 3:1 Брест
    • Монпелье 2:2 «Лилль»
    • «Лилль» 1:0 Ренн

    Личные встречи

    История очных матчей в последние сезоны показывает, что обе команды борются на равных. «Марсель» имеет преимущество на домашнем стадионе, не проигрывая в 5 последних встречах против «Лилля». Однако «Лилль» тоже может претендовать на успех, поскольку не проигрывает в 7 из последних 9 матчей с «Марселем». Это создает интересный контекст для предстоящего матча.

    Последние встречи:

    • Лига 1: «Лилль» 3:1 «Марсель» (05.04.2024)
    • Лига 1: «Марсель» 0:0 «Лилль» (04.11.2023)
    • Лига 1: «Лилль» 2:1 «Марсель» (20.05.2023)
    • Лига 1: «Марсель» 2:1 «Лилль» (10.09.2022)
    • Лига 1: «Марсель» 1:1 «Лилль» (20.09.2020)

    Статистика

    «Марсель»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    «Лилль»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    Прогноз на матч «Марсель» – «Лилль»

    Матч обещает быть крайне интересным и напряженным, поскольку обе команды находятся в хорошей форме, но «Марсель» в последние годы имеет преимущество на домашнем стадионе. «Лилль» не проигрывает в последних 10 матчах, что подтверждает их устойчивость, однако их игра в обороне оставляет желать лучшего. С учетом атакующих ресурсов обеих команд, можно ожидать, что они обменяются голами, но «Марсель» все же выглядит фаворитом встречи.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Марселя» – коэффициент 2.30
    • Оба забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:2 в пользу «Марселя» за коэффициент 10.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.12.2024 11:34
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