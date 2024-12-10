11 декабря на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле пройдет решающий матч 6-го тура Лиги Европы, в котором «Фенербахче» примет «Атлетик». Обе команды на данный момент имеют отличные результаты в турнире, но ситуация в группе сложная, и исход этой встречи может стать ключевым для их выхода в следующую стадию.

«Фенербахче»

«Фенербахче» набрал 8 очков и занимает 15-е место в группе, что говорит о сложной ситуации команды. Тем не менее, «Фенербахче» демонстрирует хороший атакующий потенциал, забив в последних 5 играх 13 голов, в среднем 2.60 гола за матч. Однако в обороне у турок есть проблемы, так как они пропустили 6 голов в последних 5 играх, что в среднем составляет 1.20 гола за матч. Ключевым игроком в атаке остается Эдин Джеко, который забил 9 голов в 19 играх сезона.

Последние матчи «Фенербахче»:

«Атлетик»

«Атлетик» в отличной форме, набрав 13 очков и находясь на 2-м месте в группе. Команда одержала 4 победы подряд, в том числе разгромила «Эльфсборг» (3:0) в Лиге Европы. Атакующий потенциал клуба также высок, так как они забили 10 голов в последних 5 играх, в среднем 2 гола за матч. Оборона команды выглядит надежно, пропуская всего 2 гола в последних 5 матчах (0.40 гола в среднем за игру). Ойан Сансет, лучший бомбардир команды, с 8 голами продолжает показывать отличные результаты в сезоне.

Последние матчи «Атлетика»:

Личные встречи

Последний раз «Фенербахче» и «Атлетик» встречались в товарищеском матче в 2017 году, который завершился вничью 0:0. Эти игры не могут существенно повлиять на предстоящую встречу, так как составы команд изменились за это время. Тем не менее, общая история матчей не даeт чeткого фаворита, но текущая форма обеих команд свидетельствует о некотором преимуществе «Атлетика» в атаке и обороне.

Последние встречи:

17.07.2017: «Фенербахче» 0:0 «Атлетик» (Товарищеский матч)

Статистика

«Фенербахче»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 13

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

«Атлетик»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.40

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

Прогноз на матч «Фенербахче» – «Атлетик»

«Атлетик» выглядит фаворитом встречи, благодаря своей отличной форме в Лиге Европы и стабильной игре как в атаке, так и в обороне. Несмотря на хорошую атакующую мощь «Фенербахче», проблемы в обороне могут стоить им очков в этом важном матче. «Атлетик» вряд ли будет уступать в таком ключевом матче и, скорее всего, воспользуется возможностями для забитых голов.

Прогноз: Победа «Атлетика» с коэффициентом 2.10 представляется более вероятной. «Фенербахче» может забить, но его защита не даст уверенности в удержании счета.

Рекомендации для ставок:

Победа «Атлетика» – коэффициент 2.10

Оба забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Атлетика» за коэффициент 9.00

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