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    Моуринью сказал, кто лучше – Ямаль или Уильямс

    Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью признался, что игра 22-летнего нападающего «Атлетика» Нико Уильямс нравится ему больше, чем 17-летнего форварда «Барселоны» Ламина Ямаля.

    «На Евро люди говорили: «Ямаль, Ямаль, Ямаль». Он замечательный парень, но лично я предпочитаю Нико.

    Я надеюсь, что он будет играть в белой форме, потому что в Испании я болею за эту команду. Я большой фанат мадридского «Реала», – сказал Моуринью.

    • «Фенербахче» встретится с «Атлетиком» сегодня в 6-м туре общего этапа Лиги Европы. Начало в 18:30 мск.
    • Турецкий клуб занимает 15-е место на общем этапе Лиги Европы с 8 очками после 5 матчей. «Атлетик» идет 2-м с 13 баллами.

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    Источник: Cadena SER

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    11.12.2024 11:11
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