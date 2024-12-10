11 декабря на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов, где «Милан» примет «Црвену Звезду». Обе команды находятся в группе с различным уровнем амбиций и результатами, и эта встреча будет решающей для обеих сторон. «Милан» с 9 очками стремится занять одно из ведущих мест, в то время как «Црвена Звезда» с 3 очками уже практически потеряла шансы на выход в плей-офф.
«Милан»
«Милан» показывает отличные результаты в последних играх Лиги чемпионов, одержав три победы подряд, включая победу над «Слованом» (3:2). Команда в хорошей атакующей форме, забив 13 голов в последних 5 матчах. Кристиан Пулишич, лучший бомбардир команды, продолжает отличаться яркой игрой. Однако, несмотря на атакующие успехи, «Милан» все же пропускает в своих матчах, что делает его оборону уязвимой (в среднем 1.00 гола за игру). На домашней арене «Милан» всегда силен, и игра против «Црвены Звезды» будет отличной возможностью укрепить свои позиции в группе.
Последние матчи «Милан»:
- 06.12.2024: «Аталанта» 2:1 «Милан» (Серия А)
- 03.12.2024: «Милан» 6:1 «Сассуоло» (Кубок)
- 30.11.2024: «Милан» 3:0 «Эмполи» (Серия А)
- 26.11.2024: «Слован Б» 2:3 «Милан» (Лига чемпионов)
- 23.11.2024: «Милан» 0:0 «Ювентус» (Серия А)
«Црвена Звезда»
«Црвена Звезда» переживает успешную серию в своей национальной лиге, где команда победила в 5 последних матчах. Однако на международной арене ситуация выглядит менее обнадеживающе. «Црвена Звезда» не смогла выиграть в Лиге чемпионов, имея только 3 очка после 5 туров. В последних матчах команда забивала много (в среднем 3.40 гола за игру), но также пропускала. В матче против «Штутгарта» (5:1) «Црвена Звезда» показала свой атакующий потенциал, однако на выезде в Милане ей будет сложно. В защите у команды также присутствуют проблемы, что делает исход матча довольно предсказуемым в пользу более опытной и сильной команды.
Последние матчи «Црвена Звезда»:
- 07.12.2024: «Црвена Звезда» 6:0 «Текстилац Оджаци» (Высшая лига)
- 04.12.2024: «Црвена Звезда» 3:1 «ТСЦ Бачка Топола» (Высшая лига)
- 30.11.2024: «Младость Лучани» 0:2 «Црвена Звезда» (Высшая лига)
- 27.11.2024: «Црвена Звезда» 5:1 «Штутгарт» (Лига чемпионов)
- 10.11.2024: «ОФК» 0:1 «Црвена Звезда» (Высшая лига)
Личные встречи
История встреч между «Миланом» и «Црвеной Звездой» включает несколько ничьих и минимальные победы в пользу «Милана». В последних двух матчах на домашней арене «Милан» одержал победу, но важно учитывать, что в обеих встречах «Црвена Звезда» забивала. Это говорит о том, что команда может создать проблемы для защиты итальянцев, но победить в Милане будет крайне сложно.
Последние встречи:
- 25.02.2021: «Милан» 1:1 «Црвена Звезда» (Лига Европы)
- 18.02.2021: «Црвена Звезда» 2:2 «Милан» (Лига Европы)
- 22.08.2006: «Црвена Звезда» 1:2 «Милан» (Лига чемпионов)
- 09.08.2006: «Милан» 1:0 «Црвена Звезда» (Лига чемпионов)
Статистика команд
«Милан»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 13
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Побеждает в 3 последних матчах Лиги чемпионов.
«Црвена Звезда»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 3.40, пропускает – 0.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 17
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
- Побеждает в 5 последних матчах.
Прогноз на матч «Милан» – «Црвена Звезда»
«Милан» находится в хорошей форме и имеет преимущество на своей арене. Несмотря на то, что «Црвена Звезда» способна забивать и в атаке выглядит убедительно, она будет играть против одной из сильнейших команд Европы, что делает ей победу крайне сложной. Ожидаем, что «Милан» будет доминировать в атаке и одержит победу, при этом «Црвена Звезда» наверняка забьет один гол, учитывая ее забивную форму.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Милан» – коэффициент 1.50
- Оба забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 3:1 в пользу «Милана» за коэффициент 9.50
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