11 декабря на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов, где «Милан» примет «Црвену Звезду». Обе команды находятся в группе с различным уровнем амбиций и результатами, и эта встреча будет решающей для обеих сторон. «Милан» с 9 очками стремится занять одно из ведущих мест, в то время как «Црвена Звезда» с 3 очками уже практически потеряла шансы на выход в плей-офф.

«Милан»

«Милан» показывает отличные результаты в последних играх Лиги чемпионов, одержав три победы подряд, включая победу над «Слованом» (3:2). Команда в хорошей атакующей форме, забив 13 голов в последних 5 матчах. Кристиан Пулишич, лучший бомбардир команды, продолжает отличаться яркой игрой. Однако, несмотря на атакующие успехи, «Милан» все же пропускает в своих матчах, что делает его оборону уязвимой (в среднем 1.00 гола за игру). На домашней арене «Милан» всегда силен, и игра против «Црвены Звезды» будет отличной возможностью укрепить свои позиции в группе.

Последние матчи «Милан»:

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» переживает успешную серию в своей национальной лиге, где команда победила в 5 последних матчах. Однако на международной арене ситуация выглядит менее обнадеживающе. «Црвена Звезда» не смогла выиграть в Лиге чемпионов, имея только 3 очка после 5 туров. В последних матчах команда забивала много (в среднем 3.40 гола за игру), но также пропускала. В матче против «Штутгарта» (5:1) «Црвена Звезда» показала свой атакующий потенциал, однако на выезде в Милане ей будет сложно. В защите у команды также присутствуют проблемы, что делает исход матча довольно предсказуемым в пользу более опытной и сильной команды.

Последние матчи «Црвена Звезда»:

Личные встречи

История встреч между «Миланом» и «Црвеной Звездой» включает несколько ничьих и минимальные победы в пользу «Милана». В последних двух матчах на домашней арене «Милан» одержал победу, но важно учитывать, что в обеих встречах «Црвена Звезда» забивала. Это говорит о том, что команда может создать проблемы для защиты итальянцев, но победить в Милане будет крайне сложно.

Последние встречи:

25.02.2021: «Милан» 1:1 «Црвена Звезда» (Лига Европы)

18.02.2021: «Црвена Звезда» 2:2 «Милан» (Лига Европы)

22.08.2006: «Црвена Звезда» 1:2 «Милан» (Лига чемпионов)

09.08.2006: «Милан» 1:0 «Црвена Звезда» (Лига чемпионов)

Статистика команд

«Милан»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 13

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Побеждает в 3 последних матчах Лиги чемпионов.

«Црвена Звезда»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.40, пропускает – 0.40

Забитые голы в последних 5 играх: 17

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

Побеждает в 5 последних матчах.

Прогноз на матч «Милан» – «Црвена Звезда»

«Милан» находится в хорошей форме и имеет преимущество на своей арене. Несмотря на то, что «Црвена Звезда» способна забивать и в атаке выглядит убедительно, она будет играть против одной из сильнейших команд Европы, что делает ей победу крайне сложной. Ожидаем, что «Милан» будет доминировать в атаке и одержит победу, при этом «Црвена Звезда» наверняка забьет один гол, учитывая ее забивную форму.

Рекомендации для ставок:

Победа «Милан» – коэффициент 1.50

Оба забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Милана» за коэффициент 9.50

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!