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    • Прогноз на точный счет матча «Милан» – «Црвена Звезда», Лига чемпионов, 11 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Милан» – «Црвена Звезда», Лига чемпионов, 11 декабря 2024 года

    11 декабря на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов, где «Милан» примет «Црвену Звезду». Обе команды находятся в группе с различным уровнем амбиций и результатами, и эта встреча будет решающей для обеих сторон. «Милан» с 9 очками стремится занять одно из ведущих мест, в то время как «Црвена Звезда» с 3 очками уже практически потеряла шансы на выход в плей-офф.

    «Милан»

    «Милан» показывает отличные результаты в последних играх Лиги чемпионов, одержав три победы подряд, включая победу над «Слованом» (3:2). Команда в хорошей атакующей форме, забив 13 голов в последних 5 матчах. Кристиан Пулишич, лучший бомбардир команды, продолжает отличаться яркой игрой. Однако, несмотря на атакующие успехи, «Милан» все же пропускает в своих матчах, что делает его оборону уязвимой (в среднем 1.00 гола за игру). На домашней арене «Милан» всегда силен, и игра против «Црвены Звезды» будет отличной возможностью укрепить свои позиции в группе.

    Последние матчи «Милан»:

    «Црвена Звезда»

    «Црвена Звезда» переживает успешную серию в своей национальной лиге, где команда победила в 5 последних матчах. Однако на международной арене ситуация выглядит менее обнадеживающе. «Црвена Звезда» не смогла выиграть в Лиге чемпионов, имея только 3 очка после 5 туров. В последних матчах команда забивала много (в среднем 3.40 гола за игру), но также пропускала. В матче против «Штутгарта» (5:1) «Црвена Звезда» показала свой атакующий потенциал, однако на выезде в Милане ей будет сложно. В защите у команды также присутствуют проблемы, что делает исход матча довольно предсказуемым в пользу более опытной и сильной команды.

    Последние матчи «Црвена Звезда»:

    • 07.12.2024: «Црвена Звезда» 6:0 «Текстилац Оджаци» (Высшая лига)
    • 04.12.2024: «Црвена Звезда» 3:1 «ТСЦ Бачка Топола» (Высшая лига)
    • 30.11.2024: «Младость Лучани» 0:2 «Црвена Звезда» (Высшая лига)
    • 27.11.2024: «Црвена Звезда» 5:1 «Штутгарт» (Лига чемпионов)
    • 10.11.2024: «ОФК» 0:1 «Црвена Звезда» (Высшая лига)

    Личные встречи

    История встреч между «Миланом» и «Црвеной Звездой» включает несколько ничьих и минимальные победы в пользу «Милана». В последних двух матчах на домашней арене «Милан» одержал победу, но важно учитывать, что в обеих встречах «Црвена Звезда» забивала. Это говорит о том, что команда может создать проблемы для защиты итальянцев, но победить в Милане будет крайне сложно.

    Последние встречи:

    • 25.02.2021: «Милан» 1:1 «Црвена Звезда» (Лига Европы)
    • 18.02.2021: «Црвена Звезда» 2:2 «Милан» (Лига Европы)
    • 22.08.2006: «Црвена Звезда» 1:2 «Милан» (Лига чемпионов)
    • 09.08.2006: «Милан» 1:0 «Црвена Звезда» (Лига чемпионов)

    Статистика команд

    «Милан»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 13
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Побеждает в 3 последних матчах Лиги чемпионов.

    «Црвена Звезда»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.40, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 17
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
    • Побеждает в 5 последних матчах.

    Прогноз на матч «Милан» – «Црвена Звезда»

    «Милан» находится в хорошей форме и имеет преимущество на своей арене. Несмотря на то, что «Црвена Звезда» способна забивать и в атаке выглядит убедительно, она будет играть против одной из сильнейших команд Европы, что делает ей победу крайне сложной. Ожидаем, что «Милан» будет доминировать в атаке и одержит победу, при этом «Црвена Звезда» наверняка забьет один гол, учитывая ее забивную форму.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Милан» – коэффициент 1.50
    • Оба забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Милана» за коэффициент 9.50

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.12.2024 10:48
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