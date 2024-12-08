Громкое поражение «Зенита», крупная победа «Спартака», камбэк «Рубина» в Махачкале и другие новости

Голенков объяснил, почему считает зарплаты футболистов обоснованными.

Юран: «Когда-нибудь возглавлю «Спартак», моя цель – дойти до вершины».

Вердикт ЭСК по спорным решениям Карасева в кубковом матче «Ростов» – «Спартак».

Угальде рассказал, как укусил соперника в стиле Суареса.

Названы заработки российских судей в первой части сезона-2024/25.

РПЛ. «Спартак» разгромил «Пари НН», одержав шестую победу подряд.

РПЛ. «Зенит» в большинстве сенсационно проиграл дома «Акрону» (1:2), Дзюба забил.

РПЛ. «Рубин» ушел с 0:2 в матче с «Динамо Мх» (3:2).

Капитан «Крыльев» возмутился, что клуб поздравил «Акрон» с победой над «Зенитом».

Кокорин одним ругательным словом отреагировал на гол Дзюбы «Зениту».

Заявление болельщиков «Зенита» после поражения от «Акрона».