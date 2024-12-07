РПЛ. «Спартак» разгромил «Пари НН», одержав шестую победу подряд

В матче 18-го тура чемпионата России «Спартак» дома победил «Пари НН» со счетом 3:0.

Все голы были забиты во втором тайме. У красно-белых отличились Тео Бонгонда на 53-й минуте, Манфред Угальде на 62-й и Эсекьель Барко на 64-й.

«Спартак» одержал шестую победу подряд в РПЛ. На зимний перерыв клуб уйдет на 3-м месте с 37 очками.

«Пари НН» сейчас занимает 12-ю строчку с 16 очками. Безвыигрышная серия команда достигла четырех матчей.

Россия. РПЛ. 18-й тур

Спартак (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 3:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бонгонда, 53; 2:0 – Угальде, 62; 3:0 – Барко, 64.

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