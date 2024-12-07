Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • РПЛ. «Спартак» разгромил «Пари НН», одержав шестую победу подряд

    РПЛ. «Спартак» разгромил «Пари НН», одержав шестую победу подряд

    В матче 18-го тура чемпионата России «Спартак» дома победил «Пари НН» со счетом 3:0.

    Все голы были забиты во втором тайме. У красно-белых отличились Тео Бонгонда на 53-й минуте, Манфред Угальде на 62-й и Эсекьель Барко на 64-й.

    «Спартак» одержал шестую победу подряд в РПЛ. На зимний перерыв клуб уйдет на 3-м месте с 37 очками.

    «Пари НН» сейчас занимает 12-ю строчку с 16 очками. Безвыигрышная серия команда достигла четырех матчей.

    Россия. РПЛ. 18-й тур

    Спартак (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 3:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Бонгонда, 53; 2:0 – Угальде, 62; 3:0 – Барко, 64.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новости по теме
    Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» против «Пари НН» 1
    Бонгонда забил «Пари НН», несмотря на высокую температуру 13
    Неожиданная реакция Гончаренко на вопрос о судействе в матче со «Спартаком» 13
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2024 15:55
    Рекомендуем
    Комментарии (96)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Томик
    1733583392
    Даже не знаю, что и сказать... Так можно и привыкнуть. Всех с очередной победой!
    Ответить
    Вжыхъ
    1733586787
    Зимняя пауза совсем не в тему, только игра пошла;) 2 очка до Зенита...
    Ответить
    k611
    1733587272
    Молодцы! Жаль РПЛ уходит на зимнюю паузу, команда только вошла в кураж. Будем надеяться что Станкович сможет продолжить победное шествие в весенней части чемпионата...
    Ответить
    The only one
    1733587440
    Всё по делу. Спартак- с победой. НН не будет фарту пока не вернут себе нормальное название.
    Ответить
    anatolich72
    1733587972
    С победой! Так держать!
    Ответить
    FWSPM
    1733591029
    Автобус попал под каток Хорошо закончили год
    Ответить
    a_who
    1733591818
    С победой друзья ! так держать !
    Ответить
    Каратель помойников
    1733592857
    Я вот одного не пойму,а где гыгыканья и стенания про стыд от вшивых обитателей нашей необъятной страны?
    Ответить
    Andrering87
    1733593790
    С победой!! Спартак хорош, набрали ход)) перерыв конечно не в кассу сейчас Спартаку, он только Локо, Краснодару и зениту щас как раз на руку....
    Ответить
    Oldtrafford83
    1733636653
    Спартачей с победой, все молодцы, уже даже и не помню когда в последний раз от игры Спартака получал удовольствие)) 149р за трансляцию потрачены не зря))
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 