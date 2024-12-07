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    • ⚡️ РПЛ. «Зенит» в большинстве сенсационно проиграл дома «Акрону» (1:2), Дзюба забил

    ⚡️ РПЛ. «Зенит» в большинстве сенсационно проиграл дома «Акрону» (1:2), Дзюба забил

    В матче 18-го тура РПЛ «Зенит» на своем поле проиграл «Акрону» со счетом 1:2.

    Все голы были забиты в первом тайме. Счет открыл на 10-й минуте полузащитник тольяттинцев Стефан Лончар. Вингер «Зенита» Андрей Мостовой на 21-й минуте забил ответный мяч. На 40-й «Акрон» вновь вывел вперед Артем Дзюба, замкнувший ударом головой подачу с фланга.

    Вингер гостей Кирилл Данилин был удален на 55-й минуте, получив вторую желтую карточку.

    Во втором тайме у «Зенита» отменили два гола. Сначала на 71-й минуте не засчитали мяч Матео Кассьерры, поскольку в начальной фазе атаки рукой сыграл Андрей Мостовой – эпизод увидели на VAR.

    Затем в компенсированное время не засчитали гол Лусиано Гонду из-за игры рукой Нино в атаке.

    «Зенит» проиграл второй домашний матч подряд. Команда лидирует в РПЛ с 39 очками после 18 туров. «Акрон» занимает 9-е место с 22 очками. Тольяттинцы выиграли третий матч подряд во всех турнирах.

    Россия. РПЛ. 18-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Акрон (Тольятти) – 1:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Лончар, 10; 1:1 – Мостовой, 21; 1:2 – Дзюба, 40.

    Удаление: Данилин, 55 (вторая ж.к.) – нет.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.12.2024 18:34
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    Комментарии (218)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ОК, Зенит!
    1733601379
    Плохо. Совсем плохо. Но не смертельно. В этой стадии у Зенита всегда спад. Годами одно и то же. Переживем. Но стыдно за команду.
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    PAREVG.
    1733601706
    Сегодня праздник на Руси, бом.жатня проиграла!!!!
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    Cleaner
    1733602999
    Акрон, С ПОБЕДОЙ!!! Молодцы, на всю зиму российским болельщикам настроение подняли! Зенит в нокдауне до весны!!!...)))
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    Pourquoi pas
    1733603188
    Разочарован... Удачи Краснодару! Интрига же!!!
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    Oldtrafford83
    1733636065
    Акрон с победой, молодцы!!!
    Ответить
    R_a_i_n
    1733641299
    В смысле сенсационно? После Крыльев это уже в порядке вещей.
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    Arvlad
    1733655023
    Искренне сочувствую приверженцам Зенита, хорошо знаю, как неприятно, когда твоя любимая команда проигрывает, но и это не повод для скорби - такова жизнь...
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    VPERDIV SPARTAK
    1733657315
    Все равно на первом месте мы
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    Клубничный
    1733676161
    Главная проблема Зенита - это семак. Дайте мне ссаную тряпку и я выгоню его со всякими тимощуками и остальным его штабом!!! Какого хрена подписали с этим уродом контракт до 2030? У меня нет больше слов, даже матом не высказать мои чувства, ну это просто........
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    Клубничный
    1733687365
    Это уже не сенсация - это традиция, семаковского Зенита. Ну просто слов нет, даже матерных, тут они не уместны, ну как донести свои чувства? Гнать этого ублюдка семака со всем штабом, нужны нормальные люди, а не эти......
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