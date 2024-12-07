⚡️ РПЛ. «Зенит» в большинстве сенсационно проиграл дома «Акрону» (1:2), Дзюба забил

В матче 18-го тура РПЛ «Зенит» на своем поле проиграл «Акрону» со счетом 1:2.

Все голы были забиты в первом тайме. Счет открыл на 10-й минуте полузащитник тольяттинцев Стефан Лончар. Вингер «Зенита» Андрей Мостовой на 21-й минуте забил ответный мяч. На 40-й «Акрон» вновь вывел вперед Артем Дзюба, замкнувший ударом головой подачу с фланга.

Вингер гостей Кирилл Данилин был удален на 55-й минуте, получив вторую желтую карточку.

Во втором тайме у «Зенита» отменили два гола. Сначала на 71-й минуте не засчитали мяч Матео Кассьерры, поскольку в начальной фазе атаки рукой сыграл Андрей Мостовой – эпизод увидели на VAR.

Затем в компенсированное время не засчитали гол Лусиано Гонду из-за игры рукой Нино в атаке.

«Зенит» проиграл второй домашний матч подряд. Команда лидирует в РПЛ с 39 очками после 18 туров. «Акрон» занимает 9-е место с 22 очками. Тольяттинцы выиграли третий матч подряд во всех турнирах.

Россия. РПЛ. 18-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Акрон (Тольятти) – 1:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Лончар, 10; 1:1 – Мостовой, 21; 1:2 – Дзюба, 40.

Удаление: Данилин, 55 (вторая ж.к.) – нет.

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