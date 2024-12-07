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    Угальде рассказал, как укусил соперника в стиле Суареса

    Нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал, что в его биографии есть инцидент с укусом соперника.

    – С Луисом Суаресом тебя в свое время сравнивали не столько за игровые качества, сколько за странный поступок: ты укусил игрока соперника и получил дисквалификацию. Глядя на тебя, даже не верится, что такое было.

    – Было… В 16 лет, когда я только дебютировал за взрослую команду «Саприссы». Было дерби. И один из соперников постоянно задирал меня, провоцировал, что-то выкрикивал. В какой-то момент я не выдержал и укусил его за плечо. В таких ситуациях нужен опыт, чтобы владеть собой. А я был еще слишком молод. Само собой, такое никогда больше не повторится.

    • 22-летний Угальде в сезоне‑2024/25 провел 17 матчей в РПЛ, забил 14 мячей и отдал три результативные передачи. Форвард – лидер гонки бомбардиров чемпионата России.
    • Костариканец выступает за «Спартак» с начала года. В прошлом сезоне он не забил голов в РПЛ.
    • Ближайший соперник «Спартака» – «Пари НН» (сегодня, 14:00 мск).

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    07.12.2024 13:03
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    Комментарии (4)
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    Plyash
    1733569151
    Бывает.Плечо-то как,удалось сохранить?
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    n876
    1733571050
    укусил его за плечо---------- Все равно ему и Суаресу до Тайсона далеко. Тот рекорд установил, когда у Холифилда кусок уха откусил.)))
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