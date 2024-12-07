Угальде рассказал, как укусил соперника в стиле Суареса

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал, что в его биографии есть инцидент с укусом соперника.

– С Луисом Суаресом тебя в свое время сравнивали не столько за игровые качества, сколько за странный поступок: ты укусил игрока соперника и получил дисквалификацию. Глядя на тебя, даже не верится, что такое было.

– Было… В 16 лет, когда я только дебютировал за взрослую команду «Саприссы». Было дерби. И один из соперников постоянно задирал меня, провоцировал, что-то выкрикивал. В какой-то момент я не выдержал и укусил его за плечо. В таких ситуациях нужен опыт, чтобы владеть собой. А я был еще слишком молод. Само собой, такое никогда больше не повторится.