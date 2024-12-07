Юран: «Когда-нибудь возглавлю «Спартак», моя цель – дойти до вершины»

Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран хочет возглавить команду.

– Когда вы говорите, что тренеру нужно что-то выиграть в своей стране, на ум сразу приходит «Спартак»…

– Когда-нибудь я возглавлю «Спартак». Моя цель – дойти до вершины. Команда очень давно не выигрывала чемпионат, болельщиков жалко. Одного кубка мало для такого великого клуба. Это народная команда. Приведу один пример.

Помню, как мы прилетели из Англии в Москву после матча Лиги чемпионов с «Блэкберном». По пути на базу остановились около метро, чтобы купить газету. А простой народ шел на работу. Взрослые мужики, молодые парни кричали мне: «Серега, не выспались, но так классно вы их сделали! Спасибо вам большое!». Представляете, люди идут с утра на работу, закончат вечером, не выспались, а так счастливы. Потом сел в машину и понял, что ради этого стоит играть, тренировать и приносить болельщикам радость.