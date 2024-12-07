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    • Юран: «Когда-нибудь возглавлю «Спартак», моя цель – дойти до вершины»

    Юран: «Когда-нибудь возглавлю «Спартак», моя цель – дойти до вершины»

    Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран хочет возглавить команду.

    – Когда вы говорите, что тренеру нужно что-то выиграть в своей стране, на ум сразу приходит «Спартак»…

    – Когда-нибудь я возглавлю «Спартак». Моя цель – дойти до вершины. Команда очень давно не выигрывала чемпионат, болельщиков жалко. Одного кубка мало для такого великого клуба. Это народная команда. Приведу один пример.

    Помню, как мы прилетели из Англии в Москву после матча Лиги чемпионов с «Блэкберном». По пути на базу остановились около метро, чтобы купить газету. А простой народ шел на работу. Взрослые мужики, молодые парни кричали мне: «Серега, не выспались, но так классно вы их сделали! Спасибо вам большое!». Представляете, люди идут с утра на работу, закончат вечером, не выспались, а так счастливы. Потом сел в машину и понял, что ради этого стоит играть, тренировать и приносить болельщикам радость.

    • Юран играл за «Спартак» в 90-х годах.
    • Тренера уволили весной из «Пари НН».
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.12.2024 12:24
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    SLADE2019
    1733563914
    Хорошие слова, но вершину ты выбрал не очень высокую, при всей моей любви к Спартаку. Ты же Бенфику и Порто хотел тренировать.
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    Fju-2
    1733564599
    Пару лет назад Юрана обвиняли в договорняках. Вчера была новость, что 2 матча Крыльев носят подозрительный характер против Химок и против Пари, которые в то время Юран тренировал. Следующий этап - возглавить Спартак и дойти до вершины.
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    Spartak_forv@
    1733566247
    Наверное ни одному клубу в мире не доставляли столько проблем его заслуженные ветераны.Friendly Fire в чистом виде
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    FCSpartakM
    1733577124
    Не дай бог
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