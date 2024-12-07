Заявление болельщиков «Зенита» после поражения от «Акрона»

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало пост по итогам матча 18-го тура РПЛ против «Акрона» (1:2).

«Зениту» забил его бывший форвард Артем Дзюба.

Завтра, 8 декабря, петербуржцы могут покинуть 1-е место.

«Зенит» выиграл 6 сезонов РПЛ подряд.

«Что тут скажешь.

В иной ситуации выразили бы поддержку штабу и команде. Кризисы бывают у всех, из их преодолений отчасти строится чемпионский путь.

Но так вышло, что этим летом Сергей Семак и руководство клуба демонстративно показали – ваша поддержка, ваше мнение, вы сами нам абсолютно до звезды. И не той, что над эмблемой.

Да и у большинства игроков, есть ощущение, сегодня переживания были больше за то, чтоб не забыть ничего для отдыха на Мальдивах или в родных сердцу трущобах Рио.

Ну а если им всем на это насрать, то нам то что нервы тратить в самом деле?

Теперь без футбола до весны.

Хотя, будем откровенны, без него мы уже очень давно», – написали болельщики.