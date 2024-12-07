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    • Заявление болельщиков «Зенита» после поражения от «Акрона»

    Заявление болельщиков «Зенита» после поражения от «Акрона»

    Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало пост по итогам матча 18-го тура РПЛ против «Акрона» (1:2).

    • «Зениту» забил его бывший форвард Артем Дзюба.
    • Завтра, 8 декабря, петербуржцы могут покинуть 1-е место.
    • «Зенит» выиграл 6 сезонов РПЛ подряд.

    «Что тут скажешь.

    В иной ситуации выразили бы поддержку штабу и команде. Кризисы бывают у всех, из их преодолений отчасти строится чемпионский путь.

    Но так вышло, что этим летом Сергей Семак и руководство клуба демонстративно показали – ваша поддержка, ваше мнение, вы сами нам абсолютно до звезды. И не той, что над эмблемой.

    Да и у большинства игроков, есть ощущение, сегодня переживания были больше за то, чтоб не забыть ничего для отдыха на Мальдивах или в родных сердцу трущобах Рио.

    Ну а если им всем на это насрать, то нам то что нервы тратить в самом деле?

    Теперь без футбола до весны.

    Хотя, будем откровенны, без него мы уже очень давно», – написали болельщики.

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    Источник: телеграм-канал «Кафешка»

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    07.12.2024 23:24
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    Комментарии (32)
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    crf575757
    1733635457
    Кто-то называл Семака лучшим тренером! Ха-ха-ха!
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    РОБЕРТ-мкртчян-yandex
    1733640906
    Чё всполошились. Игроки знают, что по итогу будут первые, по могут сами знаете кто.
    Ответить
    FCSpartakM
    1733642546
    Странно слушать болел, которые из каждого утюга вещали, что Семак гений тренерской мысли. Оказалось, без мотивированных **** в полузащите появились претензии. Причем об этом говорить начали еще даже не в том сезоне, а со времен ЛЧ. И что они имеют в виду под летом? Разве не купили им игроков в сумме почти такой же, сколь Спартак, Краснодар и Локо потратили на троих?
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    Cleaner
    1733647211
    С таким НЕОГРАНИЧЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ БАБЛОМ Зенит должен уже в декабре чемпионство оформлять, а он Крыльям и Акрону домашние игры сливает. Стыдно за такой клуб...(
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    alexpiter1953
    1733647498
    Семаку давно пора нос пониже держать. А руководству ФК Зенит, перестать путать команду с торгово-закупочным кооперативом...развели барыжню...
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    Городовой
    1733647521
    Семак: да как тут не проиграть - в Акроне удалили всего одного, а допвремени даже полчаса не дали?!
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    Виктор56--google
    1733648076
    Очень хорошая встряска, весной всё наладится...
    Ответить
    Владимир 77
    1733653848
    нынешние игроки не знают ни истории и традиций клуба,ни города,ни страны ,в которой они играют,чью честь защищают.Им это абсолютно до лампочки,главное они знают арифметику чтобы считать миллионы долларов.(кстати было бы интересно узнать сколько миллионов долларов клуб перевёл в фонд обороны?).Этим чернокожим мальчикам из грязных бразильских трущёб чужды сам клуб игород.Они бояться повредить ножки,чтобы когда наш щедрый газпром насытит их денежкой до отвала свалить в какой-нибудь престижный клуб в европе.И так будет до тех пор,пока в команде не появятся питерские воспитанники,которые будут играть за СВОЙ клуб,СВОЙ город,СВОЮ страну.Для которых играть за Зенит будет не способ обеспечить себя на всю жизнь,а будет большой ЧЕСТЬЮ!
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    FIA2507
    1733659108
    Да какие у вас были традиции до прихода Грязьпрома, которого вам сосватал сами понимаете кто? Сейчас бы феерила в ПФЛ какая-нибудь Югра, а вас бы никто и не знал! Мало того, вместо развития своей школы, вы скупали за бешеные деньги **** с пляжей Копакабаны и лучших игроков из РФПЛ, тупо сажая их на лавку! Вы - позор российского футбола! Мало того, вы отбросили наш футбол лет на 15-20 назад так же, как и некто отбросил нашу страну в 90-ые.
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    Клубничный
    1733676614
    Ну и в чем суть данного опуса? Мне это напоминает громкозвонные заявления КПРФ, которые потом в думе всегда голосуют как надо власть придержащим. Но что эти сказали? О сущности бразильцев? А то мы этого не знали. До весны футбола не будет? А что, раньше мы в январе играли? Еще раз скажу - их опус очень похож на политические заявления КПРФ, чтобы напомнить людям, что они еще существуют. Тьфу на них, да и только!!!
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