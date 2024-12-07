В воскресенье, 8 декабря, в 18-м туре РПЛ сыграют «Динамо» и «Химки». Игра состоится в Москве, начало – в 14:00 (мск).

«Динамо»

Команда Марцела Лички набрала 32 очка и находится на 5-й позиции в РПЛ. «Динамо» добыло 9 побед, 5 раз сыграло вничью и потерпело 3 поражения, разница мячей – 33:19.

Последние результаты «Динамо»:

«Химки»

«Химки» набрали 16 очков и занимают 13-е место в таблице. Подопечные Франка Артиги добыли 3 победы, 7 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 21:31.

Предыдущие результаты «Химок»:

Очные встречи в РПЛ

Прогноз на матч «Динамо» М – «Химки»

«Химки» набрали 4 очка в 2 последних турах РПЛ с топ-клубами – «Локомотивом» и «Краснодаром». Но история очных встреч и текущее соотношение сил говорят в пользу динамовцев. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.50.

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