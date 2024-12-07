В воскресенье, 8 декабря, в 18-м туре РПЛ сыграют «Динамо» и «Химки». Игра состоится в Москве, начало – в 14:00 (мск).
«Динамо»
Команда Марцела Лички набрала 32 очка и находится на 5-й позиции в РПЛ. «Динамо» добыло 9 побед, 5 раз сыграло вничью и потерпело 3 поражения, разница мячей – 33:19.
Последние результаты «Динамо»:
- 02.12.24 «Ахмат» – «Динамо» – 1:1 РПЛ;
- 28.11.24 «Локомотив» – «Динамо» – 0:1, пен. 3:4 Кубок России;
- 24.11.24 «Факел» – «Динамо» – 1:1 РПЛ.
«Химки»
«Химки» набрали 16 очков и занимают 13-е место в таблице. Подопечные Франка Артиги добыли 3 победы, 7 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 21:31.
Предыдущие результаты «Химок»:
- 01.12.24 «Локомотив» – «Химки» – 1:3 РПЛ
- 27.11.24 «Урал» – «Химки» – 1:1, пен. 4:3 Кубок России;
- 23.11.24 «Химки» – «Краснодар» – 2:2 РПЛ.
Очные встречи в РПЛ
- 27.10.24 «Химки» – «Динамо» – 3:4;
- 06.05.23 «Химки» – «Динамо» – 0:1;
- 29.10.22 «Динамо» – «Химки» – 6:1;
- 26.02.22 «Химки» – «Динамо» – 0:3;
- 22.10.21 «Динамо» – «Химки» – 4:1.
Прогноз на матч «Динамо» М – «Химки»
«Химки» набрали 4 очка в 2 последних турах РПЛ с топ-клубами – «Локомотивом» и «Краснодаром». Но история очных встреч и текущее соотношение сил говорят в пользу динамовцев. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.50.
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