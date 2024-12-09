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    Артига рассказал, как Заболотный помогает игре «Химок»

    Главный тренер «Химок» Франк Артига подвел итоги гостевого матча 18-го тура РПЛ с «Динамо» (1:4).

    – Тяжелая игра. Могли забивать при счете 2:1, но не реализовали моменты. Поздравляю «Динамо» с победой. Достойная игра.

    Отрицательный момент состоит в том, что не играл Заболотный. Он очень сильно нам помогает, особенно в верховой борьбе, добегает в атаках. Хорошая новость в том, что мы получим его по готовности, он будет играть в первой игре после паузы.

    Зелимхан Бакаев очень эмоционально уходил на замену.

    – Ребята стараются, хотят всегда помочь команде, сыграть больше. В первые минуты они впадают в эмоции, но потом быстро отходят, и все нормализуется.

    Сезон начался непросто с двух незабитых пенальти махачкалинскому «Динамо», потом были нереализованные моменты, которые не позволили нам побеждать. Последние три игры были очень тяжелые, но вторая часть нашего календаря будет гораздо проще. Семь игр будут дома, пять – на выезде. Надеюсь, это позволит нам выступить лучше.

    • В двух предыдущих матчах в чемпионате «Химки» выиграли в гостях у «Локомотива» (3:1) и сыграли вничью дома с «Краснодаром» (2:2).
    • Подмосковный клуб с 16 очками занимает 13‑е место в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.12.2024 08:35
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