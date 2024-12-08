Личка прокомментировал победу «Динамо» над «Химками»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча с «Химками». Московская команда победила в 18-м туре РПЛ со счетом 4:1 и поднялась на четвертое место в турнирной таблице.

– Хорошая и последняя игра дома. Победили после игры с «Ахматом», когда я был очень недоволен, что мы приехали без эмоций. Меня очень порадовало, что сегодня забили четыре. Сами себе создали интригу пропущенным голом. Но рад, что добились победы и забили побольше. Первый тайм на две половины разделился. Первые 20 минут хорошо играли, создавали моменты, играли вперед. Но после забитого гола начали чуть терять уверенность. Позволили сопернику создать моменты на стандартах. Потому я сказал, что надо быстро играть на своей половине, быстро разворачивать игру. Гладышев хорошую игру провел. К сожалению, не удалось ему забить, хотя он тоже заслужил. Внутри себя я очень доволен. Поблагодарил ребят.

– От чего зависят эмоции команды?

– Бывают сложные ситуации. Я не читаю, кто что говорит. Но с тем же «Факелом» было очень сложно играть. Плюс реализация у нас была не очень. Потом была очень тяжелая игра с «Локомотивом». Думал, что эти эмоции помогут и в Грозном. Но почему‑то пропустили и вышли без эмоций. Когда хочешь иногда добиться лучшего результата, ты это не используешь. Какая мотивация должна быть для игрока? Не надо никаких других слов добавлять. Если ты максималист, то должен просто биться за свою честь, а результат должен дать энергию в кровь.

– С чем опять связаны поздние замены? Например, можно было заменить раньше Гладышева.

– Почему они должны были раньше выходить? У Гладышева было еще три момента потом. Почему тогда я его должен был поменять, например? Он мог некоторые эпизоды решить иначе. Но он хорошо себя показывал. У нас не было таких больших проблем в игре. На скорости Гладышев успевал. Пять замен тоже нельзя сразу сделать, так как есть ритм игры. Тюкавин сделал результат сегодня. Отдал ассист. Мы ругались на него, а он забил два. Гладышев тоже старался. Да, он должен был забить один хотя бы из стольких возможностей. Но в остальном по игре он работал хорошо.