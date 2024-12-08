Тюкавин признался, благодаря чему сделал 2+1 с «Химками»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин сообщил, что его замотивировала критика главного тренера Марцела Лички. Нападающий забил в сегодняшнем матче против «Химок» (4:1) два гола сделал результативную передачу.

– После матча в Грозном Личка раскритиковал линию атаки. Разговаривали с ним? Как это повлияло?

– Разговора как такового не было. Но вы сами видели. Марцел все по делу сказал. Главное – не обижаться, а сделать выводы.

– Это мотивировало?

– Да. Сегодня уже вышли в другом настроении.

– Вы впервые сделали 2+1.

– Я очень рад, что удалось забить два и отдать передачу. Да, где‑то не хватило.

– Как сделали пас пяткой?

– Да какой пас… Я ударил. Хорошо, что наш игрок там стоял, мяч пролетел, надо было просто пробить по воротам.