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    Тюкавин признался, благодаря чему сделал 2+1 с «Химками»

    Форвард «Динамо» Константин Тюкавин сообщил, что его замотивировала критика главного тренера Марцела Лички. Нападающий забил в сегодняшнем матче против «Химок» (4:1) два гола сделал результативную передачу.

    – После матча в Грозном Личка раскритиковал линию атаки. Разговаривали с ним? Как это повлияло?

    – Разговора как такового не было. Но вы сами видели. Марцел все по делу сказал. Главное – не обижаться, а сделать выводы.

    – Это мотивировало?

    – Да. Сегодня уже вышли в другом настроении.

    – Вы впервые сделали 2+1.

    – Я очень рад, что удалось забить два и отдать передачу. Да, где‑то не хватило.

    – Как сделали пас пяткой?

    – Да какой пас… Я ударил. Хорошо, что наш игрок там стоял, мяч пролетел, надо было просто пробить по воротам.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.12.2024 17:36
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    Комментарии (6)
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    GREY DM
    1733669053
    молодчик, про пас честно ответил. не стал п@здеть, что так и было задумано
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    GREY DM
    1733669894
    Уважаемые модераторы сего сайта, объясните мне, недалёкому, почему, стоит мне покинуть сайт на пару часов, как циферки около моего ника начинают таять до странной отметки +56? И ещё вопрос: как мне добиться того, что бы вместо позорного значка рфс рядом с ником появилась литера "Д" - эмблема моего любимого клуба?
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    Цугундeр
    1733670894
    Заяц Степашка приходил в кошмаром сне.. Сказал..морковку тебе в .. а не Европа.
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    neim
    1733678366
    Привет Садычку ! Пусть "порадуется" за Тюкавина, как он голы забивает, принимая мяч спиной к воротам.
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