Тюкавин признался, благодаря чему сделал 2+1 с «Химками»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин сообщил, что его замотивировала критика главного тренера Марцела Лички. Нападающий забил в сегодняшнем матче против «Химок» (4:1) два гола сделал результативную передачу.
– После матча в Грозном Личка раскритиковал линию атаки. Разговаривали с ним? Как это повлияло?
– Разговора как такового не было. Но вы сами видели. Марцел все по делу сказал. Главное – не обижаться, а сделать выводы.
– Это мотивировало?
– Да. Сегодня уже вышли в другом настроении.
– Вы впервые сделали 2+1.
– Я очень рад, что удалось забить два и отдать передачу. Да, где‑то не хватило.
– Как сделали пас пяткой?
– Да какой пас… Я ударил. Хорошо, что наш игрок там стоял, мяч пролетел, надо было просто пробить по воротам.