В субботу, 7 декабря 2024 года в 16:30 по московскому времени состоится матч 18-го тура российской Премьер-лиги между «Ростовом» и «Крыльями Советов».
«Ростов»
Ростовчане занимают 7-е место в турнирной таблице с 23 очками после 17 матчей. Команда одержала 6 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений. Разница мячей составляет -1 (26 забито, 27 пропущено).
Последние три игры:
- 30.11.24: «Ростов» – «Пари НН» 4:0;
- 27.11.24: «Ростов» – «Спартак» 2:1;
- 23.11.24: ЦСКА – «Ростов» 1:0.
«Крылья Советов»
Самарцы располагаются на 10-й строчке турнирной таблицы с 18 очками после 17 матчей. У команды 5 побед, 3 ничьи и 9 поражений. Разница мячей составляет -8 (18 забито, 26 пропущено).
Последние три игры:
- 01.12.24: «Зенит» – «Крылья Советов» 2:3;
- 24.11.24: «Крылья Советов» – «Ахмат» 2:1;
- 10.11.24: «Крылья Советов» – ЦСКА 1:2.
Очные встречи
- 26.07.24: «Крылья Советов» – «Ростов» 1:3;
- 01.03.24: «Ростов» – «Крылья Советов» 2:0;
- 05.08.23: «Крылья Советов» – «Ростов» 5:1.
Прогноз на матч «Ростов» – «Крылья Советов»
«Ростов» выдает пятиматчевую серию из побед – подопечные Валерия Карпина пребывают в отличной игровой форме. «Крылья Советов» постепенно выходят из игрового кризиса.
В предстоящей встрече поставим, впрочем, на победу «Ростова» или ничью (1.22).
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