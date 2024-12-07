В субботу, 7 декабря 2024 года в 16:30 по московскому времени состоится матч 18-го тура российской Премьер-лиги между «Ростовом» и «Крыльями Советов».

«Ростов»

Ростовчане занимают 7-е место в турнирной таблице с 23 очками после 17 матчей. Команда одержала 6 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений. Разница мячей составляет -1 (26 забито, 27 пропущено).

Последние три игры:

«Крылья Советов»

Самарцы располагаются на 10-й строчке турнирной таблицы с 18 очками после 17 матчей. У команды 5 побед, 3 ничьи и 9 поражений. Разница мячей составляет -8 (18 забито, 26 пропущено).

Последние три игры:

Очные встречи

26.07.24: «Крылья Советов» – «Ростов» 1:3;

01.03.24: «Ростов» – «Крылья Советов» 2:0;

05.08.23: «Крылья Советов» – «Ростов» 5:1.

Прогноз на матч «Ростов» – «Крылья Советов»

«Ростов» выдает пятиматчевую серию из побед – подопечные Валерия Карпина пребывают в отличной игровой форме. «Крылья Советов» постепенно выходят из игрового кризиса.

В предстоящей встрече поставим, впрочем, на победу «Ростова» или ничью (1.22).

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