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    • «Ростов» – «Крылья Советов»: прогноз на матч 18-го тура российской Премьер-лиги, 7 декабря 2024 года

    «Ростов» – «Крылья Советов»: прогноз на матч 18-го тура российской Премьер-лиги, 7 декабря 2024 года

    В субботу, 7 декабря 2024 года в 16:30 по московскому времени состоится матч 18-го тура российской Премьер-лиги между «Ростовом» и «Крыльями Советов».

    «Ростов»

    Ростовчане занимают 7-е место в турнирной таблице с 23 очками после 17 матчей. Команда одержала 6 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений. Разница мячей составляет -1 (26 забито, 27 пропущено).

    Последние три игры:

    «Крылья Советов»

    Самарцы располагаются на 10-й строчке турнирной таблицы с 18 очками после 17 матчей. У команды 5 побед, 3 ничьи и 9 поражений. Разница мячей составляет -8 (18 забито, 26 пропущено).

    Последние три игры:

    Очные встречи

    • 26.07.24: «Крылья Советов» – «Ростов» 1:3;
    • 01.03.24: «Ростов» – «Крылья Советов» 2:0;
    • 05.08.23: «Крылья Советов» – «Ростов» 5:1.

    Прогноз на матч «Ростов» – «Крылья Советов»

    «Ростов» выдает пятиматчевую серию из побед – подопечные Валерия Карпина пребывают в отличной игровой форме. «Крылья Советов» постепенно выходят из игрового кризиса.

    В предстоящей встрече поставим, впрочем, на победу «Ростова» или ничью (1.22).

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.12.2024 09:50
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