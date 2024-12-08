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    • Песьяков – о матче с «Ростовом»: «Главное было не начать разыгрывать мяч с желтыми»

    Песьяков – о матче с «Ростовом»: «Главное было не начать разыгрывать мяч с желтыми»

    Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков дал комментарий после матча 18-го тура РПЛ против «Ростова» (1:3).

    «Как мне матч? Ужасно, получается.

    С какими чувствами играл? В матче с «Ростовом», не ради смеха скажу, главное было – разыгрывать не с желтыми. Когда от ворот разыгрывал, закралась такая мысль.

    Был момент, когда я отдал передачу желтому? На самом деле, там недопонимание. Вроде взглядом с нашим защитником встретился, подумал, что он будет ждать, хотел обстучать иранского друга, но вышло как вышло», – сказал Песьяков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    1733658658
    Словом,"остался верен прежней команде",как по ощущениям,так и по результату.
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