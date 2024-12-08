Песьяков – о матче с «Ростовом»: «Главное было не начать разыгрывать мяч с желтыми»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков дал комментарий после матча 18-го тура РПЛ против «Ростова» (1:3).

«Как мне матч? Ужасно, получается.

С какими чувствами играл? В матче с «Ростовом», не ради смеха скажу, главное было – разыгрывать не с желтыми. Когда от ворот разыгрывал, закралась такая мысль.

Был момент, когда я отдал передачу желтому? На самом деле, там недопонимание. Вроде взглядом с нашим защитником встретился, подумал, что он будет ждать, хотел обстучать иранского друга, но вышло как вышло», – сказал Песьяков.