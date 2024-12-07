РПЛ. «Ростов» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» (3:1), выиграв шестой матч подряд

«Ростов» дома победил «Крылья Советов» со счетом 3:1 в матче 18-го тура чемпионата России.

Счет открыл на 32-й минуте вингер гостей Иван Олейников после передачи вратаря Сергея Песьякова. Хозяева отыгрались уже на 37-й после автогола Доминика Ороза.

Мохаммад Мохеби вывел «Ростов» вперед на 50-й минуте, а на 72-й Максим Осипенко установил окончательный счет, реализовав пенальти.

В концовке Ороз получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Ростов» выиграл шестой матч подряд во всех турнирах. Подопечные Валерия Карпина занимают 7-е место в РПЛ с 26 очками после 18 матчей.

«Крылья Советов» идут 10-ми с 18 баллами.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара) – 3:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Олейников, 32; 1:1 – Ороз, 37 (в свои ворота); 2:1 – Мохеби, 50; 3:1 – Осипенко, 72 (с пенальти).

Удаление: нет – Ороз, 82 (вторая ж.к.).

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