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    • РПЛ. «Ростов» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» (3:1), выиграв шестой матч подряд

    РПЛ. «Ростов» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» (3:1), выиграв шестой матч подряд

    «Ростов» дома победил «Крылья Советов» со счетом 3:1 в матче 18-го тура чемпионата России.

    Счет открыл на 32-й минуте вингер гостей Иван Олейников после передачи вратаря Сергея Песьякова. Хозяева отыгрались уже на 37-й после автогола Доминика Ороза.

    Мохаммад Мохеби вывел «Ростов» вперед на 50-й минуте, а на 72-й Максим Осипенко установил окончательный счет, реализовав пенальти.

    В концовке Ороз получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

    «Ростов» выиграл шестой матч подряд во всех турнирах. Подопечные Валерия Карпина занимают 7-е место в РПЛ с 26 очками после 18 матчей.

    «Крылья Советов» идут 10-ми с 18 баллами.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара) – 3:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Олейников, 32; 1:1 – Ороз, 37 (в свои ворота); 2:1 – Мохеби, 50; 3:1 – Осипенко, 72 (с пенальти).

    Удаление: нет – Ороз, 82 (вторая ж.к.).

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.12.2024 18:29
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    Комментарии (14)
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    TIMOTHY
    1733585694
    Че ж так и раньше не играли?)
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    Pourquoi pas
    1733585762
    Ок, пойдем зимовать с хорошим настроением! Всех с победой!
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1733586499
    Дончане с победой и отличной игрой
    Ответить
    The only one
    1733586520
    Соседи молодцы!!! Хоть немного поправили дела перед паузой!
    Ответить
    slavа0508
    1733586833
    С Победой Ростов . рад за вас .
    Ответить
    ЗаЖиМ
    1733587420
    Казаки, молодца! Долго раскачивались в этом годе... Перед НГ порадовали, спасибо!
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1733589623
    С победой Ростов
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    zigbert
    1733591195
    Ростов с победой! Эти победы штампуют с завидным постоянством.
    Ответить
    Pourquoi pas
    1733602822
    Всем - весенних побед Ростова!
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1733653032
    С победой
    Ответить
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